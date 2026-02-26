Onshape von PTC jetzt mit Cloud-nativen Model-Based Definition Funktionen

PTC hat eine vollständig Cloud-native MBD- (Model-Based Definition) Funktion direkt in Onshape®, seine Plattform für CAD (Computer-Aided Design) und PDM (Produktdatenmanagement), integriert. Die neue Funktion ermöglicht es Entwicklungsteams, bereits in einer frühen Phase des Konstruktionsprozesses Fertigungsinformationen direkt in das 3D-Modell einzufügen. Dies sorgt für eine klarere Konstruktionsabsicht, weniger Übergaben und mehr Effizienz in der Konstruktion, Dokumentation, Fertigung und Qualität.

In herkömmlichen Datei-basierten CAD- und PDM-Systemen sind Fertigungsdaten über Zeichnungen, Exporte und isolierte Dateien verteilt. Damit lassen sich Produktdefinitionen nur schwer aktuell, zugänglich und vertrauenswürdig halten. Die Cloud-native Plattform Onshape, die auf Amazon Web Services (AWS) basiert, hilft diese Herausforderungen zu beseitigen. Indem Teams mit derselben, stets aktuellen Produktdefinition arbeiten können, werden Fehler reduziert und Abläufe vom Entwurf bis zur Produktion beschleunigt.

„Bei der Entwicklung von Flugzeugen, die unter strenger behördlicher Aufsicht stattfindet, kommen Unklarheiten teuer zu stehen“, sagt Marc Germain, Chief Digital Officer bei Aura Aero. „Als Pilotanwender von MBD in Onshape können wir Zertifizierungs- und Fertigungsanforderungen im Modell berücksichtigen statt in Zeichnungen und Dateien. Das reduziert Nacharbeiten und Überprüfungszyklen bereits und hilft unseren Teams, schneller und mit weniger Übergaben zu arbeiten.“

„Onshape Model-Based Definition ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie AWS und PTC gemeinsam an der Modernisierung des Engineerings arbeiten“, so Michael Choe, AWS General Manager, US Automotive and Manufacturing. „Durch die neue Architektur der zentralen Engineering-Tools auf den Cloud-nativen Plattformen von AWS eröffnen wir neue Möglichkeiten: Sie lassen sich einfacher weltweit einsetzen, sind dank KI-gestützter Funktionen leistungsfähiger und ermöglichen eine deutlich bessere reibungslose Echtzeit-Zusammenarbeit von verteilten Teams. Diese strategische Zusammenarbeit ist ein großer Fortschritt bei der Art und Weise, wie Teams Produkte entwerfen, entwickeln und auf den Markt bringen.“

Die wichtigsten MBD-Funktionen in Onshape umfassen:

Integrierte 3D-Anmerkungen: Ingenieure können GD&T (Geometrische Dimensionierung & Tolerierung), Schweißsymbole und Bezugspunkte direkt in das 3D-Modell einbetten und so die Konstruktionsabsicht klar kommunizieren, ohne auf separate 2D-Zeichnungen angewiesen zu sein.

Intelligentes Inspektionsfenster: Alle Produktfertigungsinformationen (PMI) werden automatisch in einer strukturierten, filterbaren Liste organisiert, inklusive sofortigen Querverweisen auf die zugehörige Geometrie im Modell.

Gemeinsam nutzbare MBD-Ansichten: Teams können PMI-reiche Modelle über einfache URLs teilen, welche die Ansichten und Anmerkungen beibehalten und einen browserbasierten Zugriff ohne Exporte, Plugins oder Add-ons erlauben.

Verständnis des Modellbaums: MBD-Anmerkungen bleiben intelligent mit dem Modellbaum verknüpft, sodass die Spezifikationen auch bei Weiterentwicklungen des Designs mit der richtigen Geometrie verbunden bleiben.

Downstream-fähige Daten: Modelle lassen sich für Inspektions- und Compliance-Workflows vorbereiten dank Unterstützung für den Export nach STEP AP242 und die Integration mit Tools wie PC-DMIS und AS9102.

„Cloud-native MBD ist für unsere Kunden ein entscheidender Schritt zum Aufbau eines intelligenten, vollständig digitalen Produktlebenszyklus“, so David Katzman, EVP und General Manager von Onshape und Arena bei PTC. „Durch die Verlagerung der Produktdefinition in die Cloud können Unternehmen endlich die Barrieren zwischen Konstruktion, Fertigung und dem Rest des Unternehmens überwinden. Dies wird möglich durch die skalierbare Infrastruktur und die KI-Fähigkeiten von AWS. Sie erlauben Onshape, eine schnellere und widerstandsfähigere Cloud-native Plattform bereitzustellen.“

Mit Onshape und dem Rest seines Portfolios verwirklicht PTC seine Vision eines Intelligent Product Lifecycle: Dieser ermöglicht Herstellern und Produktunternehmen, eine Produktdatenbasis aufzubauen, den Wert dieser Daten unternehmensweit auszuschöpfen und die KI-getriebene Transformation zu beschleunigen. Die breitere Nutzung von Produktdaten ermöglicht Unternehmen, qualitativ hochwertigere Produkte schneller auf den Markt zu bringen, die Produktkomplexität besser zu beherrschen, gesetzliche Vorschriften und Compliance-Standards zu erfüllen und vieles mehr.

