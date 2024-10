OPEN MIND auf der Formnext 2024hyperMILL ADDITIVE Manufacturing

OPEN MIND präsentiert sich mit der CAD/CAM-Suite hyperMILL und dem agilen Hummingbird-MES vom 19. bis 22. November 2024 auf der Formnext am Stand 120-A39, Halle 12.0, der Messe Frankfurt am Main. Im Zentrum steht hyperMILL ADDITIVE Manufacturing, die CAM-Lösung zur einheitlichen Steuerung additiver und subtraktiver Prozesse. Besucher können sich am Stand von OPEN MIND über die neuesten Technologien informieren und sich von additiven Werkstücken überzeugen lassen, die mit hyperMILL programmiert und bearbeitet wurden.

Die Software hyperMILL ADDITIVE Manufacturing erweitert die Möglichkeiten der 5-Achs-Simultanbearbeitung für das Direct-Energy-Deposition-Verfahren (DED) und das Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM). Dabei können die NC-Codes komfortabel programmiert und automatisch zur Kollisionsvermeidung simuliert werden. Als durchgängige Softwarelösung unterstützt hyperMILL eine effiziente Hybridbearbeitung, die additive und subtraktive Verfahren auf einer Maschine kombiniert.

Reparieren statt verschrotten – mit hybrider Bearbeitung

Was additive, hybride Fertigung heute leistet, demonstriert OPEN MIND eindrucksvoll auf der Formnext: Sogar stark beanspruchte Teile lassen sich heute mit hybrider Bearbeitung reparieren.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist ein Turbinenschaufelblatt: Es wurde auf einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum vom Typ HERMLE C 32 unter Verwendung von hyperMILL und dem Blum-Messtaster TC52 instandgesetzt. Diese komplexe Aufgabe umfasst die Schritte Blattinspektion, Schadensentfernung, Materialauftrag, Erfassung von Form und Deformation, Programmierung und Bearbeitung. Zu einem effizienten Prozess wird die Reparatur durch hyperMILL VIRTUAL Machining. Diese Software generiert auf Basis der Messwerte einen digitalen Zwilling des Werkstücks und der Maschinensituation zur NC-Code-Simulation und -Optimierung.

www.openmind-tech.com

Smart reparieren in drei Stufen mit hyperMILL: vorbereitetes Turbinenschaufelblatt, Blatt mit Materialauftrag und fertiges Blatt nach additiver und subtraktiver Bearbeitung (von links nach rechts)Bildquelle: OPEN MIND