OPEN MIND stellt auf der Innoteq in Bern aus

CAM und MES: hyperMILL in der digitalen Prozesskette

OPEN MIND gewährt vom 11. bis 14. März 2025 erste Einblicke in die kommende CAD/CAM-Suite Version hyperMILL 2025. Die Messebesucherinnen und besucher haben die Gelegenheit, neue Funktionalitäten kennenzulernen und zu erfahren, wie diese in verschiedenen Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik oder der Uhrenindustrie zu einer effizienteren Fertigung beitragen. Weitere Themenschwerpunkte am OPEN MIND Stand D11 in Halle 3.2 sind das Hummingbird-MES und durchgängige digitale Prozesse.

Die Optimierung des Weges von der Konstruktion über die Zerspanung bis hin zur additiven Fertigung ist ein zentrales Anliegen von OPEN MIND. Mit hyperMILL VIRTUAL Machining können NC-Codes sicher für die reale Maschinenumgebung generiert, optimiert und simuliert werden. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Flexibilität, da der NC-Code beispielsweise kurzfristig für ein anderes Bearbeitungszentrum angepasst werden kann. Auch die CAM-Programmierung selbst wird deutlich beschleunigt durch das hyperMILL AUTOMATION Center: Es geht weit über bisherige Feature- und Makrotechnologie hinaus und ermöglicht teil- oder vollautomatisierte Prozesse. Unternehmen, in denen die CAM-Programmierung einen Engpass darstellt, können so ihre Programmierer von Routineaufgaben entlasten.

Hummingbird-MES

hyperMILL und das agile Manufacturing Execution System Hummingbird sind perfekt aufeinander abgestimmt. Dies trägt zu einer effizienten Planung, Steuerung und Automatisierung bei. Fertigungsabläufe können optimiert und Ressourcen bestmöglich genutzt werden. Hummingbird-MES ist eine sehr flexible Lösung, die verschiedene Module und Systembausteine für einen Einstieg in die Digitalisierung bis hin zu einem ganzheitlichen Fertigungsmanagement bietet.

