OPEN MIND und Hummingbird auf der AMB

CAM und MES für effizientere Fertigung

OPEN MIND Technologies AG stellt vom 15.–19. September 2026 auf der AMB in Stuttgart aus. Am Stand 2B21 in Halle 2 der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung werden die neuesten Erweiterungen der CAD/CAM-Suite hyperMILL sowie das Manufacturing Execution System Hummingbird präsentiert.

Zu den Neuerungen in hyperMILL gehört die 2D-Hale-Bearbeitung, auch Konturhobeln genannt. Die Technik, die sowohl durch Bearbeitungsstrategien als auch in der Simulation unterstützt wird, ermöglicht kratzerfreie Oberflächengüten. Sie eignet sich beispielsweise für Dichtungsflächen etwa in der Batteriefertigung. Ebenfalls auf der AMB gezeigt werden Erweiterungen der hyperMILL TURNING Solutions, die zum einen die Programmierung von Drehprogrammen erleichtern und zum anderen die Unterstützung neuer, komplexer Revolvertypen bei der Kollisionsprüfung sicherstellen.

Funktionspaket Entgratung

Grate an schwer zugänglichen Stellen verursachen bisher oft einen hohen Aufwand bei der manuellen Nachbearbeitung. Mit drei effizienten Strategien für das Bohrungen-Bürsten, das Bohrungen-Entgraten und das Entgraten von Bauteilkanten bietet hyperMILL eine durchgängige Lösung. Alle Strategien sind sowohl als 3- wie auch als 5-Achs-Bearbeitung ausführbar und sorgen für gratfreie Bauteilkanten direkt auf der Maschine.

hyperMILL INTELLIGENCE

Unter dem Begriff hyperMILL INTELLIGENCE stellt OPEN MIND sein Konzept vor, menschliches Know-how, smarte Automatisierung, digitale Optimierung und künstliche Intelligenz sinnvoll miteinander zu verbinden. In der CAM-Programmierung liefern regelbasierte Automatisierung, bewährte Logik und die Verfügbarkeit unternehmensspezifischen Wissens konsistente, transparente Ergebnisse. OPEN MIND nutzt zusätzlich KI, um Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und vorhandenes Know-how schneller nutzbar zu machen.

Werkzeugverwaltung in MES und CAM

Das modular aufgebaute Hummingbird-MES besteht aus den vier Hauptkomponenten Planung und Steuerung, Maschinendatenerfassung (MDE), CAM/CNC-Integration und Werkzeuglogistik. Durch die perfekte Integration der CAD/CAM-Suite und des MES von OPEN MIND, bietet auch die Werkzeugverwaltung besondere Vorteile. Eine zentralisierte Werkzeugverwaltung spart Geld und erleichtert durch eine unternehmensweite Verfügbarkeit der Werkzeugdaten die Arbeit.

OPEN MIND präsentiert an ihrem Stand auf der AMB eine Auswahl mit hyperMILL gefertigter Werkstücke aus verschiedenen Branchen als praxisnahe Anschauungsbeispiele.

www.openmind-tech.com