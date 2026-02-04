Orca Group bündelt führende Softwarekompetenz für die Baubranche

Mit der Orca Group entsteht ein neuer, starker Verbund etablierter Softwareunternehmen der Baubranche. Unter dem Dach der Gruppe schließen sich Acclaro, BauerSoftware, COSOBA, ISHAP, NetzWerkPlan, ORCA Software, PROJEKT PRO und SOFTTECH zusammen. Ziel ist es, die Digitalisierung von Bauprojekten über alle Phasen hinweg wirksam zu beschleunigen – mit Lösungen, die Komplexität reduzieren, Zusammenarbeit verbessern und die Menschen im Projektalltag spürbar entlasten. Die Orca Group ist Teil des Portfolios von LEA Partners.

Antwort auf die wachsende Komplexität im Bauwesen

Bauprojekte werden zunehmend komplexer: Viele Beteiligte, unterschiedliche Datenquellen und parallele Systeme erschweren den Überblick und führen häufig zu Medienbrüchen. Die Orca Group setzt hier an und schafft die Grundlage für vernetzte Software, die Prozesse durchgängig unterstützt und Planung sowie Ausführung einfacher und transparenter macht.

„Mit der Orca Group bringen wir starke Marken und tiefes Branchenwissen zusammen. So entsteht ein leistungsfähiges Ökosystem, das digitales Arbeiten im Bauwesen einfacher und verlässlicher macht – und allen Beteiligten mehr Freiraum für das Wesentliche gibt: Zeit für große Ideen und die Arbeit, die man gerne macht“, so Manfred Scholz, CEO der Orca Group.

Stärken erhalten – Potentiale verbinden

Die acht Unternehmen stehen seit Jahren für spezialisierte Lösungen in ihren jeweiligen Kernsegmenten. In der Gruppe bleiben diese Stärken erhalten: Produkte, Teams und Ansprechpartner bleiben wie gewohnt bestehen. Gleichzeitig bündelt die Gruppe Kompetenzen in Technologie, Datenarchitektur und Schnittstellenentwicklung, um Anwendungen enger miteinander zu verknüpfen und Innovationen schneller verfügbar zu machen.

„Unsere Produkte sollen nicht nur digitalisieren, sondern mitdenken: Daten sollen nahtlos fließen, Prozesse ineinandergreifen und Teams in Projekten schneller zu guten Entscheidungen kommen. In der Orca Group verbinden wir bewährte Lösungen mit neuen Ansätzen wie KI, Cloud- und Daten-Plattformen, um Anwendern Klarheit, Transparenz und Kontrolle zu ermöglichen“, erklärt Christian Menk, CTPO der Orca Group.

Mehr Effizienz über alle Projektphasen

Für Kundinnen und Kunden bedeutet der Zusammenschluss vor allem eins: mehr Durchgängigkeit im Projektalltag. Ob CAD, AVA, CDE/BIM, Controlling, Baustellendokumentation oder die Content-Plattform AUSSCHREIBEN.DE – die Orca Group entwickelt Software entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So werden Arbeitsschritte nahtlos verknüpft, Abläufe effizienter gestaltet und Freiräume für Aufgaben geschaffen, die Erfahrung, Verantwortung und Kreativität verlangen. Digitalisierung versteht die Gruppe dabei als konkreten Beitrag zu Qualität sowie zu höherer Termin- und Kostensicherheit – und damit zu nachhaltigerem Bauen.

Auch die einzelnen Schwesterunternehmen sehen im Verbund einen klaren Mehrwert für den Markt:

“SOFTTECH feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seit Beginn unterstützen wir Architektur- und Planungsbüros sowie Handwerksbetriebe dabei, ihre Bauleistungen schnell, sicher und transparent zu realisieren. Als Teil der Orca Group führen wir diese Geschichte fort und entwickeln gemeinsam innovative Softwarelösungen für die Baubranche“, resümiert Christoph Heimlich, Geschäftsführer bei der SOFTTECH GmbH.

Starkes Netzwerk für das Bauen von morgen

Mit der Orca Group entsteht damit ein Netzwerk führender Softwareanbieter, das die digitale Zukunft des Bauens aktiv gestaltet – praxisnah, integriert und konsequent am Nutzen für alle Projektbeteiligten ausgerichtet.

www.softtech.de

www.orca.group

Beitragsbild: © ORCA Software GmbH – Gemeinsam für vernetzte Softwarelösungen im Bauwesen – das Führungsteam der Orca Group: (v.l.n.r.) Jörg Dersch (CPO), Matthias Werner (CFO), Manfred Scholz (CEO), Christian Menk (CTPO).