ORGATEC 2024 übertrifft die Erwartungen: Businessfestival zur Zukunft der Arbeit

Neues Messekonzept überzeugt: Deutliches Besucherwachstum im Vergleich zur vorherigen Veranstaltung.



Visionär, fokussiert und voller Dynamik – vom 22. bis 25. Oktober 2024 zeigte die ORGATEC eindrucksvoll, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht. Mit einem neu strukturierten Hallenlayout, themenspezifischen „Focus Areas“ und dem Work Culture Festival bestätigte die ORGATEC ihre Rolle als internationale Leitmesse. 729 Aussteller aus 40 Ländern präsentierten auf 140.000 Quadratmetern Innovationen und Visionen für moderne Arbeitsumgebungen. Rund 50.000 Fachbesuchende aus 126 Ländern nutzten die Branchenplattform, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, neue Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und Inspiration zu sammeln. Damit verzeichnete die ORGATEC gegenüber der 2022er Ausgabe ein signifikantes Besucherwachstum – in herausfordernden Zeiten wie diesen ein starkes Zeichen für die Relevanz der Messe.



„In enger Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Industrieverband Industrie und Arbeitswelt (IBA), haben wir mit der ORGATEC eine zentrale Anlaufstelle für alle geschaffen, die die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten. Das deutliche Besucherwachstum unterstreicht die internationale Bedeutung dieser Leitmesse. Das zeigt einmal mehr, dass Interior-Messen in Köln hervorragend funktionieren – gemeinsam lassen sich beeindruckende Ergebnisse erzielen”, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Helmut Link, Vorsitzender des IBA, ergänzt: „Das neue Messekonzept ist voll aufgegangen! Die ORGATEC verwandelte sich mit dem Work Culture Festival in ein echtes Branchenspektakel. Der Erfolg der ORGATEC 2024 sendet ein deutliches Signal: Eine starke Messe ist für unsere Industrie gerade in einer herausfordernden Konjunkturphase wichtig. Ein großartiges Event entsteht, wenn der Verband mit seinen Herstellern und die Messe partnerschaftlich zusammenarbeiten und die Bedürfnisse der Zielgruppen – Architekten, HR, Industrie, Dienstleistungen, um einige zu nennen – kennen und im Blick behalten. Die ORGATEC 2024 hat nicht nur die neuesten Produkte, sondern auch die jetzt dringend benötigten Konzepte für Arbeitswelten mit Zukunft präsentiert.“

Themenzentriertes Neukonzept begeistert Fachpublikum und Aussteller

Die ORGATEC 2024 überzeugte mit einem neu konzipierten Messeformat, das die Focus Areas ins Zentrum stellte und den Besuchenden Einblicke in die wichtigsten Trends und Entwicklungen der Arbeitswelt bot. Auf interaktiven Flächen wurden Themen wie Circular Economy, Augmented Reality, hybride Arbeitsräume, nachhaltige Materialtechnologien und smarte Gebäudemanagementlösungen beleuchtet, die praxisnahe und wirtschaftlich tragfähige Ansätze für die Arbeit von morgen aufzeigten. Um die Highlight-Flächen positionierten sich Aussteller, die ihre Produktinnovationen und Konzepte zu dem jeweiligen Fokus-Thema präsentierten.



Premiere des Work Culture Festivals

Ein besonderes Highlight der Messe bildete das in enger Zusammenarbeit mit dem IBA, dem ideellen Träger der ORGATEC, organisierte Work Culture Festival, das erstmals stattfand. Mit über 100 internationalen Speakern aus den Bereichen Architektur, Design, New Work und Trendforschung setzte das Festival wertvolle Impulse für die Transformation der Arbeitswelt. Im Mittelpunkt standen drei zentrale Themen – TEAM, IMPACT und LIFE – deren Vorstellung und Diskussion umfassende Einblicke in die Gestaltung produktiver, gesunder und nachhaltiger Arbeitsumgebungen gaben.



Renommierte Expertinnen und Experten wie Sascha Lobo, Jette Hopp und Sabine Marcelis teilten in inspirierenden Keynotes und Podiumsdiskussionen ihre Ansichten zu aktuellen Herausforderungen. Zudem brachten prominente Persönlichkeiten, darunter Smudo und Ralf Rangnick, ihre eigenen branchenübergreifenden Zukunftsideen ein und eröffneten so neue Perspektiven.



Hybrid Interior Design

Eine weitere Neuheit war das Format „Hybrid Interior Design“. Während sich die Messe im Wesentlichen auf die Zukunft des Arbeitsplatzes konzentrierte, verfolgte dieser Teil der ORGATEC in seinem Konzept und seiner Auswahl einen breiteren Ansatz und bot führenden Unternehmen Platz, die in ihren Kollektionen Wohn-, Gastgewerbe- und Büroeinrichtungen kombinieren. Premiummarken präsentierten hier auf runden „Circle“-Flächen und in galerieähnlichen Ständen ihre neuen Designs.

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, resümiert „Nach vier erfolgreichen Messetagen steht fest: Die diesjährige ORGATEC war die inhaltlich stärkste aller Zeiten! Gemeinsam mit dem IBA haben wir die Messe in einen dynamischen Themenhub verwandelt, der sowohl informiert als auch inspiriert. Die ORGATEC als Businessfestival für die Zukunft der Arbeit zeigt, wie die Messen der Zukunft aussehen können: impulsgebend, erlebnisorientiert und höchst effizient.“

Die ORGATEC 2024 in Zahlen

An der ORGATEC 2024 beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 140.000 Quadratmetern 729 ausstellende Unternehmen aus 40 Ländern. Der Auslandsanteil betrug 76 Prozent. Gemäß der den letzten Messetag einbeziehenden Schätzung, kamen rund 50.000 Fachbesuchende aus 126 Ländern zur ORGATEC 2024, der Auslandsanteil lag bei rund 56 Prozent.



Die nächste ORGATEC findet vom 27. bis 30. Oktober 2026 statt.

www.orgatec.de