Partnerstand auf der INTERGEO

Anfang Oktober findet in Frankfurt mit der INTERGEO die wichtigste Veranstaltung für Geoinformation, Geodäsie und Landmanagement in Deutschland statt. Vom 7. Bis zum 9. Oktober zeigen über 500 Aussteller auf der Expo ihre Produkte und Lösungen, während die Geospatial-Community gleichzeitig auf der Conference wissenschaftlich-fachliche Vorträge bietet.

mervisoft organisiert für die INTERGEO 2025 wiederum einen Partnerstand. In Halle 12.1 auf Stand 1A019 werden von CAD-Deutschland die aktuellen BricsCAD-Versionen Lite, Pro, BIM und Mechanical sowie der Spatial Manager, eine Applikation zum Importieren, Exportieren, Umwandeln und Verwalten von räumlichen Geodaten, präsentiert. Besucher erhalten Antworten zu allen Fragen betreffend CADSOMA, dem ersten unabhängigen Marktplatz für CAD-Applikationen, oder weiteren Dienstleistungen von CAD-Deutschland und der mervisoft.

DesignSense wird seine Lösungen CADPower und GeoTools präsentieren. Das global tätige Softwareunternehmen hat sich auf die die Entwicklung von Lösungen zur Vereinfachung des gesamten Design- und Engineering-Prozesses spezialisiert. Das CAD-Produktivitätstool CADPower umfasst über 250 Funktionen, mit denen der Anwender repetitive und komplexe Aufgaben automatisieren kann. Für Geo-Daten-Nutzer hat das Unternehmen GeoTools zur Verwaltung und Verarbeitung geografischer Daten in CAD-Umgebungen entwickelt.

geoinform – ein Anbieter hochwertiger GIS-Lösungen – bietet Kommunalverwaltungen, Industriebetrieben, Ingenieurbüros sowie Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen innovative Produkte, wie Magellan, Kominfo oder CubiC. Die Kunden profitieren von effektiven Lösungen für Bestandsaufnahmen, Neuplanungen sowie Fortschreibungen und Auswertungen. Die Fachverfahren in den Bereichen ALKIS, Kanal, Wasser, Gas, Fernwärme, Strom, Lichtwellenleiter und Straße sind präzise auf alle fachspezifischen Anforderungen zugeschnitten.

Kempter stellt BauCaD BauWolke vor, eine CAD-Softwarelösung für die Auswertung von Punktwolken in 2D, 3D und BIM. Die Software bietet effiziente Workflows für 2D, 3D-Orthogonal und 3D-Verformungstreu. Zusätzlich bietet das Unternehmen spezialisierte Softwarelösungen: BauCaD Architekt für Vermesser im Hochbau, BauCaD BauIngenieur für statische Bewehrungsplanung und BauCaD BauMaß für präzise Bemaßungen im CAD. Das Dienstleistungsangebot umfasst Modellieren aus Punktwolken mit Planlayout, 2D-Ableitungen, Wohnflächen, etc.

Weitere Informationen zum Partnerstand auf der INTERGEO und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit den verschiedenen Partnern gibt es unter: intergeo.mervisoft.de