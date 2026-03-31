Planon führt eine einheitliche Plattform für resilienten Rechenzentrumsbetrieb ein

Planon, der weltweit führende Anbieter von Software für intelligentes und nachhaltiges Gebäudemanagement, stellt Planon for Data Centers vor – eine spezifisch entwickelte Lösung, die Betreiber dabei unterstützt, Betriebszeiten zu sichern, operative Risiken zu reduzieren und geschäftskritische Abläufe über verteilte Standorte hinweg effizient zu steuern.

Die Markteinführung erfolgt in einer Phase wachsender Herausforderungen für Rechenzentrumsbetreiber. Die rasant zunehmende Verbreitung von KI- und Cloud Anwendungen und die steigende Rechendichte werden die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich auf das Dreifache ansteigen lassen. Damit gewinnen operative Resilienz, einheitliche Governance und integrierte Asset Transparenz immer mehr an Bedeutung.

Planon for Data Centers hebt bewährte CMMS Funktionen (Computerized Maintenance Management System) auf ein Niveau, das den Anforderungen geschäftskritischer Umgebungen entspricht. Die Lösung vereint Wartung, Compliance, Asset-Lifecycle-Management sowie energiebezogene Workflows über verteilte Standorte hinweg und integriert sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme für Gebäude , Energie- und Strommanagement. Dadurch entsteht ein zentraler operativer Backbone, der Komplexität reduziert und Kontrolle erhöht.

Durch die Digitalisierung von Verfahren und die Automatisierung zentraler Workflows minimiert Planon for Data Centers manuelle Eingriffe und ermöglicht eine konsistente Ausführung globaler Rechenzentrumsprozesse. Echtzeit Alarme und Umgebungsdaten fließen unmittelbar in Arbeitsaufträge ein und ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Vorfälle sowie eine strukturierte Steuerung von Change-Prozessen. Branchenbenchmarks zeigen, dass Workflow Automatisierung und mobile CMMS Lösungen die durchschnittliche Reparaturdauer (MTTR) um bis zu 50 Prozent senken können – ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Betriebszeit und zum effektiveren Risikomanagement.

„Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Betreiber sagen uns, dass sie vollständige Kontrolle über ihre Assets, Risiken und Leistungen benötigen – ohne zusätzliche Komplexität“, sagt Peter Ankerstjerne, CEO von Planon. „Mit

Planon for Data Centers kombinieren wir unsere umfassende CMMS Expertise mit Echtzeit Integrationen in kritische Systeme und ermöglichen unseren Kunden, Betriebszeit zu sichern, Compliance zu stärken und Ihr Geschäft zuverlässig auszubauen.“

Planon for Data Centers richtet sich an Enterprise , Colocation , Hyperscale und Edge Betreiber, die konsistente Governance über mehrere Standorte hinweg benötigen. Durch die Verknüpfung von Wartung, Compliance, Asset Gesundheit und Energiemanagement in einer zentralen, orchestrierten Umgebung unterstützt Planon Betreiber von Rechenzentren beim Aufbau resilienter, zukunftssicherer Betriebsmodelle.

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