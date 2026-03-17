PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben

NY Technologies, ein führender Distributor von Technologielösungen und langjähriger NVIDIA-Partner, hat heute eine Partnerschaft mit F5 bekannt gegeben, einem weltweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, Unternehmen in der gesamten EMEA-Region einen besseren Zugang zu fortschrittlichen Lösungen zu ermöglichen, um ihre Applikationen und IT-Infrastrukturen zu optimieren, sicherer zu gestalten und deren Perfomance zu steigern.

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI gewinnen Performance, Datenflusssteuerung und Anwendungssicherheit zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die sogenannte F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) das Angebot der „AI Factory“ von PNY ergänzen. Sie stellt fortschrittliche Funktionen und Möglichkeiten für Traffic-Management, Anwendungssicherheit und Leistungsoptimierung in On-Premises-, Cloud- und Hybridumgebungen bereit.

PNY wird sein technisches Know-how, sein Partnernetzwerk und seine logistischen Kapazitäten nutzen, um die Implementierung der F5 ADSP Lösungen für Unternehmen, Systemintegratoren und Service Providern in der gesamten Region zu erleichtern.

„Die Zusammenarbeit zwischen PNY, einem spezialisierten Fachhändler für NVIDIA AI Factory-Lösungen in der EMEA-Region, und F5 ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau KI-basierter Infrastrukturen“, so Laurent Chapoulaud, VP Marketing bei PNY. „Gemeinsam optimieren wir GPU-Umgebungen durch schnellere Datenflüsse und eine verbesserte Applikationssicherheit. Diese Synergie aus leistungsfähiger Infrastruktur und intelligentem Traffic-Management ermöglicht den Einsatz von KI-Architekturen, die leistungsstark, resilient und skalierbar sind.“

„Diese Partnerschaft vereint sich ergänzende Stärken, von denen unsere Partner und Kunden direkt profitieren“, ergänzt Nasser El Abdouli, Regional Vice President EMEA Channel Sales bei F5. „Die langjährige Partnerschaft von PNY mit NVIDIA in Verbindung mit den wachsenden KI-orientierten Angeboten von F5 in den Bereichen Application Delivery und Sicherheit ermöglicht es uns, unsere Partner dabei zu unterstützen, kompetent auf die rasch steigende Nachfrage nach sicherer und skalierbarer KI-Infrastruktur in der gesamten EMEA-Region zu reagieren.“

Durch diese Zusammenarbeit unterstützen PNY und F5 Unternehmen bei strategischen Initiativen rund um Hybrid und Multi Cloud Projekte, Cybersicherheit und die Optimierung der Anwendungsperformance. Gleichzeitig erleichtern sie ihnen den Zugang zu Technologien der nächsten Generation.

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