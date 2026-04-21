PNY präsentiert neue Anwendungen für KI, Edge-Computing und Digitale Zwillinge auf der Hannover Messe

PNY Technologies, weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten, Datacenter-Lösungen sowie Grafik-, HPC- und KI-Computing, präsentiert gemeinsam mit seinen Partnern auf der Hannover Messe (Halle 14, Stand H40) die neuesten Entwicklungen für professionelle Visualisierung und KI-Infrastrukturen für Industrieumgebungen.

Im Fokus stehen leistungsstarke Hardwarelösungen für industrielle Anwendungen, darunter NVIDIA Rechenzentrums-GPUs wie die NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, der NVIDIA DGX™ Spark Desktop-KI-Supercomputer, sowie ein breites Portfolio professioneller Grafikkarten, darunter die NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren sowie in Edge- und Cloud-Umgebungen konzipiert ist. Ergänzt wird das Portfolio durch Softwarelösungen und innovative KI-Tools, die neue Möglichkeiten für Simulation, Visualisierung und die Implementierung industrieller Anwendungen eröffnen.

3D Avatar AI Advisor: PNY zeigt die Vorteile KI-gestützter Assistenten in industriellen Umgebungen

PNY zeigt mit dem 3D Avatar AI Advisor, wie sich KI-gestützte Assistenten konkret in Industrieumgebungen einsetzen lassen, etwa zur Unterstützung von Produktionsprozessen, zur Bereitstellung technischer Informationen oder zur Optimierung von Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen.

Dem 3D-Avatar können Besuchende am PNY-Stand Fragen zu Produkten und Anwendungen stellen und erhalten in Echtzeit kontextbezogene Antworten, detaillierte Produkterklärungen sowie Zugriff auf Bild- und Marketingmaterialien.

Mit diesem Ansatz verdeutlicht PNY das Potenzial moderner KI-Infrastrukturen, um den Wissenstransfer, die Kundeninterakion und die Nutzung komplexer Daten zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten. Zum Einsatz kommt diese Technologie vor allem in den Bereichen der Automobilindustrie, dem Energiesektor, der Luft-und Raumfahrt, sowie bei Projekten der Digitalen Transformation.

Der Einsatz derartiger Avatar Advisor erfordert leistungsfähige Hard- und Software. Auf dem Messestand wird die Anwendung auf einer TERRA-Workstation der Wortmann AG demonstriert, die mit vier NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell GPUs in der Max-Q Workstation Edition ausgestattet ist und NVIDIA-Technologien wie Nemotron, Riva und NIM-Microservices nutzt.

Das erlaubt eine lokale, cloud-unabhängige Datenverarbeitung, was neue Möglichkeiten für generative und agentische KI in Echtzeit ermöglicht.

PNY AI Factory Digital Twin Konfigurator: Visualisierung und Planung von KI-Infrastrukturen

Mit dem AI Factory Digital Twin Configurator zeigt PNY eine interaktive Lösung zur Planung und Visualisierung von KI-Infrastrukturen. Anwender können in nur wenigen Schritten eine individuelle „AI Factory“ mithilfe von Digital Twins und NVIDIA Omniverse entwerfen, visualisieren und individuell konfigurieren, indem sie Anzahl und Typ der Server festlegen.

Auf dieser Basis berechnet das System automatisch die passende Architektur, von rechenintensiven Trainingsumgebungen bis hin zu Simulationen von Fine-Tuning und Inferenz.

Das Ergebnis wird unmittelbar als digitaler Zwilling dargestellt und bietet eine anschauliche, physisch realistische Visualisierung der gesamten Infrastruktur, welche von Server-Racks über Netzwerke bis hin zu Kühlungssystemen reicht. So erhalten Nutzer ein klares Verständnis für Dimensionierung, Leistungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten ihrer KI-Infrastruktur.

Die Anwendung läuft auf der Messe auf einer NVIDIA RTX PRO Workstation, welche eine RTX PRO 6000 Max-Q und das NVIDIA Omniverse nutzt. Diese Kombination aus Hard- und Software erlaubt die interaktive 3D-Simulation eines gesamten Zwillings einer KI-Fabrik in Echtzeit direkt vor Ort ohne Cloud.

Mit dem Konfigurator adressiert PNY insbesondere IT-Entscheider, Infrastrukturplaner und Industrieunternehmen, die KI-Projekte skalieren und ihre Infrastruktur frühzeitig präzise planen möchten. Die Lösung zeigt, wie sich Planung, Simulation und Umsetzung von KI-Infrastrukturen enger verzahnen lassen und so die Lücke zwischen Konzept und realem Einsatz schließen.

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