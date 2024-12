PNY stellt neue CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD vor

Neuer Speicher mit unvergleichlicher Leistung und Zuverlässigkeit

PNY Technologies kündigt die neue CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD an und ergänzt damit sein Angebot an leistungsstarken Solid-State-Laufwerken an.

Die CS2150 ist Vorreiter in Sachen Speichertechnologie und nutzt die NVMe PCIe Gen5 x4-Schnittstelle für höchste Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung. Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 10.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 8.600 MB/s² setzt die CS2150 neue Maßstäbe in Bezug auf die PC-Performance. Die CS2150 ist ideal für professionelle Anwender, Technikbegeisterte, Content-Creatoren und all diejenigen, die auf der Suche nach einer erstklassigen Speicherleistung sind, die durch Geschwindigkeit und Effizienz überzeugt.

Verbessertes Gameplay mit Microsoft® Direct Storage

Das CS2150 SSD von PNY nutzt die Leistung von Microsoft® DirectStorage4, einer innovativen Windows 11-Funktion, welche die Ladezeiten von Spielen beschleunigt und die Bildqualität verbessert. In Kombination mit dem PNY XLR8 Gaming DDR5 Ramkit und einer Hochleistungsgrafikkarte wie der PNY GeForce RTXTM 4080 SUPER 16GB XLR8 Gaming VERTOTM EPIC-X RGBTM Overclocked Triple Fan profitieren Gamer von noch schnelleren Ladezeiten und einem flüssigeren Gameplay.

Produktmerkmale:

Geschwindigkeiten der nächsten Generation: Verbesserte Leistung im Vergleich zu NVMe Gen4 x4 Solid State Drives (SSD) mit Geschwindigkeiten von bis zu 10.300 MB/s Seq. Lesen und 8.600 MB/s2 Seq. Schreiben

Produktivität: Mit schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, kürzeren Ladezeiten und einer besseren Systemreaktionszeit ist diese SSD die ideale Lösung für PC-Experten, Gamer und Content-Ersteller; die optimale Performance benötigen

Datenschutz: TCG Opal 2.0 für Hardware-Verschlüsselung und Datensicherheit

Zuverlässigkeit: Äußerst langlebig, mit einer wettbewerbsfähigen 5-Jahres-Garantie oder TBW für eine zuverlässige Speicherung, weitere Informationen unter www.PNY.com

Produktdetails:

PNY CS2150 M.2 NVMe Gen5 x4 Solid State Drive

Schnittstelle: PCIe Gen5-Schnittstelle (NVMe Gen5 x4)

Geschwindigkeit: bis zu 10.300 MB/s2 Lesen und bis zu 8.600 MB/s2 Schreiben (variiert je nach Kapazität)

Speicherkapazitäten: 1TB, 2TB3

Formfaktor: M.2 2280

Garantie: 5 Jahre beschränkte Garantie oder TBW5

Produktverfügbarkeit:

Die PNY CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSDs werden in Kürze in 1TB und 2TB erhältlich sein.