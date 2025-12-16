PNY stellt NVIDIA Networking Configurator vor: neues digitales Tool ermöglicht Kunden klare Bestandsübersichten und effiziente Produktanfragen

PNY Technologies führt seinen neuen NVIDIA Networking Configurator ein. Als globaler Anbieter stellt PNY alle Komponenten der NVIDIA AI Factory bereit, einschließlich zentraler Produkte aus dem Bereich NVIDIA Networking.

Die neue Plattform ermöglicht Kunden einen unmittelbaren und vollständigen Überblick über verfügbare Produkte und aktuelle Bestände. Das Tool zeigt zudem alternative Optionen innerhalb des NVIDIA Networking Portfolios an, sollten bestimmte Lösungen aktuell nicht verfügbar sein. Anschließend können Nutzende ihre Auswahl direkt in eine Angebotsanfrage überführen, was den Beschaffungsprozess vereinfacht und beschleunigt.

„Bei PNY setzen wir darauf, die Arbeitsabläufe unserer Kunden weiter zu digitalisieren und ihnen effiziente, benutzerfreundliche Lösungen bereitzustellen. Der NVIDIA Networking Configurator ist ein weiterer Schritt in diese Richtung“, erklärt Laurent Chapoulaud, VP EMEA Marketing Professional Solutions bei PNY Technologies.

Mit dieser Lösung bekräftigt PNY seinen Anspruch, Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Technologieprojekte noch gezielter zu unterstützen. Die neue Plattform sorgt für ein Nutzererlebnis, das durch noch höhere Effizienz, Präzision und Interaktivität überzeugt.

www.pnynetworkingconfigurator.com