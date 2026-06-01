PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen

PNY Technologies ist vom 2. bis 5. Juni auf der COMPUTEX 2026 in Taipei vertreten. Auf der Messe präsentiert PNY sein vielfältiges Produktportfolio für Gaming und Content Creation als auch Produkte für lokale AI-Anwendungen, Rechenzentrumsinfrastrukturen, Enterprise-Lösungen und Speichertechnologien der nächsten Generation.

Besucherinnen und Besucher können die Innovationen von PNY bei zahlreichen interaktiven Live-Demonstrationen am Stand erleben, darunter:

Multi-GPU-Systeme für anspruchsvolle Anwender

Die Grafikkarten der PNY Slim Series richten sich an Content Creator und KI-Entwickler. Das Dual-Slot-Design kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauweise und ermöglicht eine breite Kompatibilität mit leistungsstarken PC-Systemen.

Fullcover-Wasserkühler für maximale Kühlleistung

Die PNY GeForce RTX™ 5090 32GB All-In-One Liquid Cooled Grafikkarte verfügt über einen innovativen Full-Cover-Water-Block, der in Zusammenarbeit mit LYNK+ entwickelt wurde. Dank der vollständig modularen All-in-One-Technologie sorgt die Lösung für eine optimale Kühlleistung von GPU, Speicher und VRAM.

Enterprise-Speicher- und Storage-Lösungen

PNY zeigt zudem leistungsstarke DDR5- und RDIMM-Speicherlösungen sowie SSDs für Rechenzentren, die für KI-Anwendungen, Virtualisierung, Cloud Computing und datenintensive Workloads ausgelegt sind. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen aktuelle USB- und Flash-Speicherlösungen für professionelle Anwender und Endkunden

Demos für Künstliche Intelligenz, Gaming und Content Creation

Die am Stand gezeigten Live-Demonstrationen veranschaulichen unterschiedliche Anwendungsfelder aktueller NVIDIA-Plattformen und PNY GeForce RTX™ GPUs – von KI-Workloads über Gaming bis hin zur Content-Erstellung, darunter:

Forza Horizon 6: Die Demo zeigt das Spiel mit Unterstützung der NVIDIA DLSS Multi Frame Generation-Technologie auf PNY GeForce RTX™ 50 Series GPUs. Dabei werden die Möglichkeiten moderner Grafiktechnologien in einer detailreichen Open-World-Spielumgebung veranschaulicht.

Die Demo zeigt das Spiel mit Unterstützung der NVIDIA DLSS Multi Frame Generation-Technologie auf PNY GeForce RTX™ 50 Series GPUs. Dabei werden die Möglichkeiten moderner Grafiktechnologien in einer detailreichen Open-World-Spielumgebung veranschaulicht. ComfyUI „Image to Video“: Die Demonstration zeigt die GPU-beschleunigte Videogenerierung mit ComfyUI. Vorgestellt werden KI-gestützte Workflows, die die lokale Erstellung von Videoinhalten auf Basis von Bildern ermöglichen.

Die Demonstration zeigt die GPU-beschleunigte Videogenerierung mit ComfyUI. Vorgestellt werden KI-gestützte Workflows, die die lokale Erstellung von Videoinhalten auf Basis von Bildern ermöglichen. OpenClaw auf GeForce RTX™: PNY präsentiert zudem OpenClaw, einen Open-Source-AI-Agenten, der lokal auf NVIDIA GeForce RTX™ GPUs ausgeführt wird. Die Demonstration zeigt, wie persönliche AI-Assistenten Aufgaben, Dateien und lokale Automatisierungen verwalten können, während Daten dank Beschleunigung mit CUDA und Tensor Cores lokal verarbeitet werden und niedrige Latenzen gewährleistet bleiben.

NVIDIA RTX PRO™, DGX Spark™ und GPUs für Rechenzentren

Besuchende können vor Ort die neuesten NVIDIA RTX PRO™ Blackwell Desktop GPUs, NVIDIA DGX Spark™ sowie professionelle NVIDIA Data Center GPUs entdecken.

Multi-Tenant Agentic AI auf NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition

PNY demonstriert wie eine einzelne RTX PRO™ 6000 GPU mithilfe der NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG)-Technologie in vier vollständig isolierte Instanzen aufgeteilt werden kann. Dadurch lassen sich mehrere AI-Agenten gleichzeitig in Windows- und Linux-Umgebungen betreiben.

NVIDIA DGX Spark™ mit Nemotron™ 3 Nano

Die Echtzeit-Demo zeigt die lokale Inferenz des Sprachmodells NVIDIA Nemotron™ 3 Nano auf NVIDIA DGX Spark™. Das Modell bietet integrierte Reasoning- und Tool-Calling-Funktionen und ermöglicht einen bis zu vierfach höheren Durchsatz für Enterprise-KI-Anwendungen.

Digitale Zwillinge und AI Factory

PNY präsentiert zudem einen digitalen Zwilling seiner eigenen AI Factory, der mit der NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition und NVIDIA Omniverse™ realisiert wurde.

Ergänzt wird der Messeauftritt durch Präsentationen aktueller Spieletitel, GPU-Gewinnspiele und die Verteilung exklusiver Goodies für Besucher.

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