Portugal ist Partnerland der Smart Country Convention 2026

Portugal ist das offizielle Partnerland der Smart Country Convention 2026. Vom 13. bis 15. Oktober 2026 wird der Hidden Champion im Süden Europas seine digitalen Lösungen und Initiativen für den öffentlichen Sektor auf dem Berliner Messegelände präsentieren. Erst 2025 wurde das Land mit dem dritten Platz im Digital Government Index der OECD ausgezeichnet.

Minister Gonçalo Saraiva Matias als Hauptredner vor Ort

Gonçalo Saraiva Matias, portugiesischer Minister im Kabinett des Ministerpräsidenten und für Staatsreform, wird die Smart Country Convention gemeinsam mit Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger am 13. Oktober 2026 eröffnen. Minister Gonçalo Saraiva Matias betont den Wunsch Portugals, seine Erfahrungen bei der digitalen Transformation zu teilen:

„Portugal fühlt sich geehrt, offizielles Partnerland der Smart Country Convention 2026 zu sein. Unsere enge Zusammenarbeit mit Deutschland spiegelt das gemeinsame Engagement wider, den Staat durch Vereinfachung und Digitalisierung zu modernisieren. Die Erfahrungen Portugals zeigen, dass die digitale Transformation öffentliche Dienstleistungen zugänglicher, effizienter und vertrauenswürdiger für die Bürgerinnen und Bürger machen und zugleich die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Die Smart Country Convention bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ideen auszutauschen, erfolgreiche Lösungen zu präsentieren und die Zukunft des digitalen Staates in Europa mitzugestalten.“

Digitalminister Dr. Karsten Wildberger unterstreicht die Relevanz von Austausch und Wissenstransfer im Rahmen der Smart Country Convention 2026:

„Als Schirmherr der Smart Country Convention 2026 ist es uns eine besondere Ehre, Portugal als offizielles Partnerland der Veranstaltung zu begrüßen und diese gemeinsam zu eröffnen. Wie kaum ein anderes europäisches Land steht Portugal für eine dynamische digitale Transformation von Staat und Verwaltung. Wir freuen uns auf einen intensiven Erfahrungsaustausch und die Möglichkeit, von- und miteinander zu lernen.“

Hidden Champion der Verwaltungsdigitalisierung

Portugal hat in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung erzielt. Im Digital Government Index 2025 der OECD erreichte das Land Platz 3 weltweit und verbesserte sich damit innerhalb von nur zwei Jahren von Rang 11 auf das internationale Podium. Auch im europäischen Wettbewerb um Talente und Investitionen setzt Portugal auf digitale Innovation. Derzeit verfügt das Land über zwölf Technologie- und Gründerzentren, die zu den 150 besten in Europa zählen. Seine digitalen Verwaltungsservices baut Portugal kontinuierlich aus. Über die Gov.pt-App können Bürgerinnen und Bürger inzwischen 16 offizielle Dokumente digital speichern und nutzen.

Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: „Deutschland hat bei der Staatsmodernisierung einen Gang hochgeschaltet. Um das Tempo bei der Umsetzung zu halten, müssen wir nicht alles neu erfinden, sondern können uns mit unseren europäischen Partnern austauschen und voneinander lernen. Diesen Austausch macht die Smart Country Convention möglich und genau deshalb ist sie für die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland so wichtig.“

Portugal auf der Smart Country Convention 2026

Mehr als 23.000 Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung werden vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf der Smart Country Convention auf dem Berliner Messegelände zusammenkommen. Auf den insgesamt sieben Bühnen erwarten Teilnehmende mehr als 800 Speaker, um Best Practices für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors zu teilen. Portugal wird mit einem eigenen Messestand und zahlreichen Programmbeiträgen vertreten sein.

Dr. Mario Tobias, CEO der Messe Berlin sagt: „Mit Portugal gewinnt die Smart Country Convention einen starken Partner, der europaweit Maßstäbe für digitale Verwaltung und innovative öffentliche Dienstleistungen setzt. Wir freuen uns sehr darauf den Raum zu schaffen, um gemeinsam mit Portugal wichtige Impulse für ein modernes, digitales Europa zu setzen.“

Kostenfreie Tickets für die Smart Country Convention 2026 gibt es im Online-Ticketshop.

Die Smart Country Convention ist das führende Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste. Mit über 23.000 Teilnehmenden ist die SCCON Treffpunkt für alle, die sich mit der Digitalisierung des öffentlichen Sektors beschäftigen. Die Kombination aus Kongress, Workshops, Expo und Networking richtet sich an Beschäftigte aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft. Veranstalter der SCCON sind der Bitkom e.V. und die Messe Berlin.

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