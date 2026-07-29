Professionelle Dokumentenproduktion direkt im Unternehmen: Sharp präsentiert neue Hochleistungs-MFPs

Sharp erweitert sein MFP-Portfolio um zwei neue Hochgeschwindigkeits-Multifunktionsgeräte. Die Modelle BP-80C70 und BP-80C80 richten sich an Unternehmen, die hochwertige Dokumente, von Broschüren bis zu Angebots- und Präsentationsunterlagen, in großen Mengen selbst produzieren möchten. Dank hoher Druckleistung sowie professioneller Inserter- und Finisher-Optionen lassen sich hochwertige Druckerzeugnisse mit den neuen MFPs einfach und flexibel intern erstellen. Gleichzeitig sinken externe Druckkosten und die Abhängigkeit von Dienstleistern. Neben einem verbesserten Nachhaltigkeitsprofil verfügen sowohl der BP-80C70 als auch der BP-80C80 zudem über die bewährte Benutzeroberfläche des Sharp-MFP-Portfolios.

Hohe Druckgeschwindigkeit trifft professionelle Weiterverarbeitung

Die Modelle sind für hohe Druckvolumen ausgelegt, bei denen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Entsprechend erreicht der BP-80C70 bis zu 70 Farb- bzw. 75 Schwarzweißseiten pro Minute, der BP-80C80 bis zu 80 Farb- bzw. 81 Schwarzweißseiten pro Minute. Darüber hinaus verarbeiten beide Systeme auch Medien bis 220 g/m² ohne Geschwindigkeitsverlust und ermöglichen so die zuverlässige Produktion hochwertiger Materialien im eigenen Haus. Neue Einzugsoptionen mit hoher Kapazität, eine verbesserte Ausgabequalität sowie professionelle Weiterverarbeitungsfunktionen – darunter die Möglichkeit zur Broschürenfertigung und erweiterte Falzoptionen – reduzieren dabei den manuellen Aufwand zusätzlich.

Effiziente Dokumentenerfassung und Weiterverarbeitung

Insbesondere Unternehmen, die große Mengen an Papierdokumenten verarbeiten, profitieren von einer schnellen Digitalisierung und effizienten Weiterverarbeitung. Der BP-80C70 und der BP-80C80 ermöglichen deshalb eine zügige Dokumentenerfassung mit einem 300-Blatt-Duplex-Single-Pass-Feeder (DSPF) und einer Scan-Geschwindigkeit von bis zu 150 Seiten pro Minute. Dadurch lassen sich Papierdokumente schnell digitalisieren und Scan-Vorgänge ohne lange Wartezeiten fortsetzen. Zusätzliche Funktionen, wie die optische Zeichenerkennung und „Compact PDF“, optimieren zudem die Weiterverarbeitung und Speicherung von Dokumenten.

Workflow- und Farb-Management mit Fiery

Für besonders herausfordernde Anwendungen, etwa bei komplexem Farb- und Auftragsmanagement, können die MFPs optional mit einem integrierten Fiery-Controller konfiguriert werden. Dadurch erhalten Nutzer mehr Kontrolle und einen besseren Überblick über Druckaufträge und -warteschlangen. Der Standard-Druckertreiber von Sharp bleibt parallel verfügbar, sodass Unternehmen je nach Aufgabe und Nutzerpräferenz flexibel zwischen den beiden Optionen wählen können.

Cyber- und Ausfallsicherheit für anspruchsvolle Unternehmensumgebungen

Die neuen Modelle bieten umfassende Sicherheitsfunktionen für Unternehmen, bei denen Schutz, Governance und Betriebskontinuität eine zentrale Rolle spielen. Sie verfügen unter anderem über eine BIOS-/Firmware-Prüfung sowie eine automatische Wiederherstellungsfunktion, um die Geräteintegrität zu schützen und bei potenziellen Vorfällen eine sichere Datenwiederherstellung zu ermöglichen. Zudem unterstützen sie moderne Standards für Identitäts- und Zugriffsmanagement, einschließlich der Anmeldung mit Microsoft Entra ID. Für zusätzliche Sicherheit lässt sich eine Virenerkennung von Bitdefender integrieren.

Verbesserte Nachhaltigkeit

Neben verbesserter Leistung und zuverlässigen Sicherheitsfunktionen überzeugen die neuen MFP-Systeme durch eine höhere Material- und Energieeffizienz. Als Teil des Nachhaltigkeitskonzepts von Sharp werden sie ausschließlich in gut wiederverwertbaren Kartonagen verpackt, ihr Gehäuse besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff und sie bieten verbesserte TEC-Werte.

„Unternehmen möchten hochwertige Dokumente flexibel in-house produzieren können, ohne dabei Kompromisse bei Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit oder Nachhaltigkeit eingehen zu müssen“, erläutert Torsten Bechler, Manager Product Marketing DACH bei Sharp Business Systems Deutschland. „Unsere neuen Hochgeschwindigkeitsmodelle sind für Büros mit hohem Druckbedarf ebenso geeignet wie für die professionelle Dokumentenweiterverarbeitung, schnelles Scannen und eine umfassende Workflow-Steuerung. Gleichzeitig sind sie für Nutzer einfach und intuitiv zu bedienen und bieten damit eine echte Entlastung im Arbeitsalltag.“

Die neuen Modelle BP-80C70 und BP-80C80 sind ab sofort in der DACH-Region erhältlich.

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