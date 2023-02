PROSTEP INSIGHT DAYS am 22. und 23. März 2023 online und live

Am 22. und 23. März 2023 wird PROSTEP Kunden und Interessierten anlässlich der PROSTEP INSIGHT DAYS Einblick in sein aktuelles Lösungs- und Beratungsangebot gewähren. Zentrales Thema der Veranstaltung ist die digitale Durchgängigkeit bzw. der Digital Thread innerhalb des Unternehmens und in der Zulieferkette. PROSTEP wird den Teilnehmer*innen dafür innovative Integrationskonzepte vorstellen und ihre Umsetzung anhand des Mars Rover-Testmodells demonstrieren. Die zweitägige Veranstaltung findet online statt, aber mit Live-Vorträgen, professioneller Moderation und der Möglichkeit zur Interaktion. Außerdem wird es am Abend des ersten Tages eine zusammenfassende Session in englischer Sprache geben. Die Teilnahme an dem Online-Event ist kostenlos.

Auf Wunsch vieler Teilnehmer*innen hat das Unternehmen den traditionellen PROSTEP TECHDAY und den PROSTEP CONSULTING DAY in diesem Jahr zu einer Veranstaltung mit einem gemeinsamen Leitthema zusammengefasst: Die Herausforderungen der digitalen Durchgängigkeit.

„Das Thema trägt unserer Vision als führendes PLM-Beratungs- und Softwarehaus Rechnung. Wir wollen unseren Kunden durch digitale Durchgängigkeit zur Innovationsführerschaft verhelfen“, betont Joachim Christ, Director Marketing. „Daran orientiert sich sowohl unser Angebot an strategischen Beratungsleistungen als auch unser umfassendes Lösungsangebot.“

Die PROSTEP INSIGHT DAYS gliedern sich in zwei Teile. Am ersten Tag stellen die PLM-Expert*innen Lösungen vor, die unterschiedliche Aspekte der digitalen Durchgängigkeit adressieren: Zum einen geht es darum, die Systemgrenzen in heterogenen Systemlandschaften zu überwinden, zum anderen darum, Datenaustausch und Kollaboration über Domänen- und Unternehmensgrenzen hinweg zu organisieren. Außerdem lernen die Teilnehmer*innen die Roadmap für die Weiterentwicklung der PROSTEP-Lösungen und die Cloud-Strategie des Unternehmens kennen.

Am zweiten Tag der Veranstaltung steht die Weiterentwicklung der ALM- und PLM-Infrastruktur bei Fertigungsunternehmen im Mittelpunkt des Interesses. Die Berater*innen von PROSTEP erläutern in kurzen Vorträgen, wie sie Kunden bei der Gestaltung einer modularen, zukunftsfähigen PLM-Architektur unterstützen. Dabei werden z.B. Themen wie der Aufbau eines systemneutralen Informationsmodells, die Integration von PLM und Application Lifecycle Management (ALM) oder die Integration von Werkzeugen und Methoden des Model-based Systems Engineerings (MBSE) adressiert. Außerdem erfahren die Teilnehmer*innen wie sie ihre PLM-Initiative mit PROSTEP erfolgreich und effizient aufsetzen können.

PROSTEP-Kunden und Interessierte erwartet zwei spannende PROSTEP INSIGHT DAYS mit kurzweiligen Live-Vorträgen und ohne langatmige PowerPoint-Präsentationen! Wie in den vergangenen Jahren wird Julia Bauer die Veranstaltung professionell moderieren. Die Teilnehmer*innen können sich aktiv beteiligen und jederzeit ihre Fragen einbringen, die live beantwortet werden.

www.prostep.com