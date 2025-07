PTC ernennt Frank Böllert zum Vice President Sales Zentraleuropa

PTC hat Frank Böllert zum Vice President Sales Zentraleuropa ernannt. In dieser Rolle verantwortet Böllert die Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie sowie den Ausbau des Partner- und Netzwerk-Managements für Zentraleuropa. Er berichtet an Stefano Rinaldi, Divisional Vice President EMEAI bei PTC.

Frank Böllert ist seit gut 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei PTC tätig. Sein Fokus lag immer im Auf- und Ausbau starker Netzwerke und Kundenbeziehungen: Schon in seiner ersten Funktion baute er die Influencer-Strategie für Zentraleuropa im Bereich der Forschungs- und Bildungseinrichtungen auf. Auch in seiner letzten Position als Vice President Sales Automotive und Industrials war er äußerst erfolgreich und erzielte ein starkes Wachstum.

Frank Böllert beschreibt seine neue Rolle im Kontext eines klaren strategischen Rahmens: „Um unseren Kunden den bestmöglichen Support zu bieten, hat sich PTC zum Beginn des Fiskaljahrs 2025 mit dedizierten Experten und Ressourcen auf fünf Kernbranchen ausgerichtet: Automobil, Industrie, Elektronik und Hightech, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Unternehmen aus allen diesen Branchen befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel – und auch PTC entwickelt sich stetig weiter: Der Bedarf der Kunden orientiert sich zunehmend an modernen SaaS-Architekturen sowie KI-gestützten Entwicklungs- und Produktionsapplikationen. Das beeinflusst unsere Technologien und unser Geschäftsmodell maßgeblich. In dieser spannenden Phase freue ich mich, die Verantwortung für das weitere Wachstum von PTC in Zentraleuropa zu übernehmen.

Hierfür setzen wir auf ein Zwei-Säulen-Modell:

Digitale Transformation ermöglichen – Indem wir unsere Kunden branchenspezifisch mit innovativen Lösungen und unserer Expertise bei ihrer digitalen Transformation unterstützen, helfen wir ihnen, ihre Effizienz zu steigern, Innovation zu fördern und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Marktpräsenz stärken – Durch den intensiven Ausbau von Netzwerken mit Kunden, Partnern, Forschungseinrichtungen, Bildungsträgern, Influencern und Communities wollen wir als Innovationspartner noch sichtbarer und aktiver im Markt auftreten.

Mit diesem Zwei-Säulen-Modell schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und eine starke Positionierung von PTC in Zentraleuropa“, erklärt Böllert abschließend.

Stefano Rinaldi, Divisional Vice President EMEAI bei PTC, sagt: „Frank Böllert bringt eine Fülle an Wissen und Erfahrung mit. Viele unserer strategischen Beziehungen zu führenden globalen Unternehmen hat er entscheidend geprägt. Er war maßgeblich am Aufbau unseres Automotive-Geschäfts beteiligt, das heute den umsatzstärksten Bereich von PTC in Zentraleuropa darstellt. Wir freuen uns sehr, dass Frank nun die Gesamtverantwortung für den Vertrieb in Zentraleuropa übernimmt. Er versteht es, Teams zu inspirieren, Spitzenleistungen zu fördern und nachhaltigen Kundennutzen zu schaffen.“

