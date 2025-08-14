PTC ernennt Jon Stevenson zum Executive Vice President, Chief Product Officer 

PTC hat Jon Stevenson zum Executive Vice President und Chief Product Officer ernannt. Stevenson wird für die Strategie, Entwicklung und Bereitstellung des Digital-Thread-Produktportfolios von PTC verantwortlich sein.

Stevenson verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Produktentwicklung, technischen Leitung und technologischen Innovation in den Bereichen CAD, PLM, KI und SaaS. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Stratasys und GrabCAD inne, zuletzt war er als Vorstandsmitglied, Berater und Investor für verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Produktentwicklung, SaaS und KI tätig, darunter AllSpice, SimScale, Duro, nToplogy und Vention. Zuvor war er Vice President der Forschungs- und Entwicklungsgruppe von PTC sowie Executive Vice President des CAD-Geschäfts von PTC.

„Jon ist eine versierte Führungskraft unserer Branche, und wir freuen uns sehr, ihn zum Chief Product Officer zu ernennen“, erklärt Neil Barua, President und CEO von PTC. „Jons technisches und ingenieurwissenschaftliches Fachwissen, seine bewährte Führungskompetenz und seine frische Perspektive werden uns dabei helfen, Prioritäten wie die Integration von PLM und ALM, CAD, unseren Übergang zu SaaS und die Integration von KI in unser Produktportfolio voranzutreiben – alles Maßnahmen, die unseren Kunden dabei helfen, mehr zu erreichen.“

„Es ist eine unglaubliche Chance, als Chief Product Officer bei PTC zu arbeiten“, so Jon Stevenson. „Wir verfügen über das stärkste Produktportfolio im Bereich Industriesoftware und über eine hervorragende Grundlage, um den nächsten Schritt in Bereichen wie SaaS und KI zu gehen. Ich freue mich darauf, mit Neil und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden auch in Zukunft bei der Transformation ihrer Unternehmen zu unterstützen.“

Kevin Wrenn, vorheriger Chief Product Officer von PTC, wechselt in eine neue Führungsposition innerhalb der Produktorganisation von PTC. Hier wird er sich darauf konzentrieren, den Kundendialog im Rahmen des vertikal orientierten Modells, das PTC zu Beginn seines Geschäftsjahres angekündigt hatte, zu vertiefen.

