PTC ernennt Robert Dahdah zum Executive Vice President und Chief Revenue Officer

PTC hat Robert Dahdah zum Executive Vice President und Chief Revenue Officer ernannt. Dahdah kommt von Microsoft zu PTC, wo er als Corporate Vice President of Global Healthcare and Life Sciences tätig war. Bei PTC wird er für den globalen Vertrieb und den Kundenerfolg von PTCs Digital Thread Group sowie für die Umsetzung der vertikal ausgerichteten Go-to-Market-Strategie des Unternehmens verantwortlich sein.

„Rob Dahdah ist eine erfahrene Go-to-Market-Führungskraft mit nachweislichem Erfolg beim Erzielen von Ergebnissen, dem Aufbau erfolgreicher Teams und dem Schaffen einer hervorragenden Kundenerfahrung“, so Neil Barua, President und CEO von PTC. „Wir freuen uns darauf, dass er Fokus, Geschwindigkeit und Verantwortlichkeit in unser Digital Thread Go-to-Market-Team bringt und uns dabei hilft, das Geschäft auszubauen.“

Dahdah bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Führung großer, globaler Vertriebs- und Go-to-Market-Organisationen für börsennotierte Unternehmen mit. Während seiner Tätigkeiten bei Unternehmen wie Microsoft, Nuance Communications und ADP, hat er seine Expertise darin bewiesen, den gesamten Verkaufszyklus zu managen, den Verkaufsprozess in verschiedenen Branchen zu beschleunigen, Top-Kunden auszubauen und Cross-Selling-Potenziale zu nutzen sowie skalierbare Modelle für die Expansion in aufstrebende geografische Märkte zu entwickeln.

„Ich freue mich sehr, mit PTC einem Branchenführer beizutreten, dessen Software eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie Hersteller die Produkte entwickeln, herstellen und warten, auf die sich die Welt verlässt“, erklärt Robert Dahdah. „Ich freue mich darauf, mit Neil und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um PTC zu helfen, seine Ziele zu erreichen, die vertikal ausgerichtete Go-to-Market-Strategie umzusetzen sowie die Erwartungen unserer Kunden und Partner zu erfüllen.“

https://www.ptc.com/de