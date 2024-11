PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network

In 2020 wurde das Eplan Partner Network gegründet. Jetzt ist PTC neu als Technologie-Partner integriert. Die Schnittstelle zwischen PTC Windchill und der Eplan Plattform wird in engem Austausch weiterentwickelt. Der vorhandene Connector dient dazu, Datensätze aus Eplan im PLM-System Windchill zu verwalten und zu einer digitalen Produktakte zusammenzuführen. Das Ziel ist klar definiert: Anwender sollen von der Durchgängigkeit zwischen Elektro-Engineering und PLM profitieren. Beide Partner – Eplan und PTC – bringen ihre Expertise ein und gestalten damit die Prozesse ihrer gemeinsamen Kunden weiter durchgängig.

Im Juni wurde sie bereits vereinbart – jetzt in Nürnberg auf der SPS final besiegelt: PTC und Eplan stärken ihre Technologie-Partnerschaft. PTC ist nun auch offiziell Mitglied im Eplan Partner Network und die fruchtbare Zusammenarbeit wird damit weiter gefestigt. Die Schnittstelle zwischen PTC Windchill und der Eplan Plattform ist im Markt seit langem etabliert und wird in engem Austausch weiterentwickelt. Mit dem Windchill-Connector von Eplan lassen sich Datensätze aus der Engineering-Software im PLM-System verwalten. Beide Partner – Eplan und PTC – bringen ihre Expertise ein und gestalten damit die Prozesse ihrer gemeinsamen Kunden weiter durchgängig. Thomas Wenger, Vice President Sales Lead CER bei PTC und Dr. Marco Litto, Senior Vice President Strategy & Corporate Program bei Eplan, unterzeichneten am 12.11.2024 in Nürnberg den Vertrag.

Mehr Effizienz ist das erklärte Ziel

Marco Litto erklärt: „Mit der bidirektionalen Schnittstelle zwischen der Eplan Plattform und Windchill von PTC profitieren unsere gemeinsamen Kunden von durchgängigen Workflows. Sind ECAD und PLM bidirektional verbunden, arbeiten Anwender wirklich interdisziplinär und damit deutlich effizienter im Produktlebenszyklus.“ Das Zusammenspiel zwischen Software, Mechanik und Elektrik ist entscheidend für unsere Kunden“, ergänzt Thomas Wenger, PTC. „Interdisziplinär entstehen so große Wettbewerbsvorteile” Die Partnerschaft wird weiter ausgebaut. Beide Unternehmen arbeiten eng zusammen, um die Schnittstelle – den Windchill Connector – weiter zu optimieren und neue Lösungen im Cloud-Kontext der digitalen Produktentwicklung bereitzustellen.

ECAD-Engineering und PLM im Austausch

Die Integrationslösung zwischen Eplan und PTC Windchill ist seit über 10 Jahren erfolgreich auf dem Markt – mit ihr lassen sich automatisiert die Prozesse im Datenmanagement des Engineerings steuern. Mit dem vorhandenen Windchill-Connector lassen sich alle Schritte im Produktentwicklungsprozess erfolgreich abbilden, über die Artikeldaten-Synchronisation bis zur Bereitstellung der Stücklisten und der dazu gehörigen Neutralformate. Aus Sicht der gemeinsamen Nutzer erleichtert vor allem die Automatisierung von Routinevorgängen den Arbeitsalltag: Klassische Handgriffe wie Projekte suchen, finden und erstellen, ein- und auschecken oder der Export von Eplan Projektseiten als Neutralformat erfolgen deutlich effizienter mit dieser Datenbrücke. Die bis dato aufwändige Synchronisation zwischen Mechanik- und Elektroplanung wird somit deutlich vereinfacht.

Die Entwicklung geht weiter

In der nun unterschriebenen Partnerschaft sollen gemeinsame Lösungen mit Mehrwerten für Kunden entlang der Wertschöpfungskette validiert werden. Dies beinhaltet verschiedene Themen entlang der Produktentwicklung, aber auch in der Unterstützung von Prozessen im Bereich Operations/ Wartung der Anlage. Die vorhandenen technologischen Integrationen (Windchill PLM/ Vuforia Augmented Reality) mit PTC sollen nun im strategischen Kontext erweitert werden, um eine möglichst hohe Datentiefe und mehr Datendurchgängigkeit zu ermöglichen.

www.eplan.de/partner