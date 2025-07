PTC launcht Startup-Programm für die nächste Generation der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie

PTC stellt ein neues Startup-Programm für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (A&D) vor. Ziel ist es, junge Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase mit führenden Produktentwicklungswerkzeugen zu unterstützen, damit sie Innovationen und Produkte schneller zur Marktreife bringen können. Qualifizierte Startups erhalten im Rahmen des Programms kostenlosen Zugang zu verschiedenen PTC-Lösungen – darunter die SaaS-basierte CAD-Software Creo+ für computergestütztes Design, die Cloud-native Plattform für CAD und Produktdatenmanagement Onshape, die ALM-Lösung Codebeamer+™ sowie ein Startpaket für die PLM- und QMS-Software Arena.

Die Branche steht unter wachsendem Druck, schneller zu agieren, komplexe Systeme effizienter zu integrieren und missionskritische Lösungen mit höherer Agilität bereitzustellen. Hier setzt das A&D-Startup-Programm von PTC an: Es unterstützt Startups dabei, innovative Produkte schneller zu entwickeln und die technologischen Herausforderungen der Zukunft aktiv mitzugestalten.

PTC bündelt führende Technologien für junge A&D-Unternehmen

Startups im Programm erhalten Zugang zu Creo+, das sich durch leistungsstarke Modellierungsfunktionen und die Unterstützung komplexer Baugruppen auszeichnet. Ergänzt wird dies durch Onshape, eine Cloud-native CAD-Plattform mit integriertem Produktdatenmanagement (PDM) und Echtzeit-Zusammenarbeit, ideal für agile Teams mit minimalem IT-Aufwand. Der Zugriff umfasst auch Onshape Government, eine speziell entwickelte Version zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie ITAR und EAR – konzipiert für US-Behörden, Verteidigungsunternehmen und Organisationen, die in regulierten Projekten tätig sind.

Darüber hinaus wird Codebeamer+ zur Verfügung gestellt: eine ALM-Lösung (Application Lifecycle Management) mit umfassendem Anforderungs- und Testmanagement, durchgängiger Rückverfolgbarkeit und starker Ausrichtung auf agile Entwicklungsprozesse. Ergänzt wird das Angebot durch Arena, eine Cloud-native Plattform für PLM (Product Lifecycle Management) und QMS (Qualitätsmanagement), die insbesondere für regulierte Umfelder und eine schnelle Skalierung der Produktentwicklung geeignet ist.

Förderfähige Startups können über mehrere Jahre hinweg am Programm teilnehmen – mit dem Ziel, ihr Wachstum bis hin zu zentralen Finanzierungs- und Umsatzmeilensteinen gezielt zu unterstützen. Neben dem kostenlosen Zugang zur PTC-Software profitieren sie vom umfassenden PTC-Ökosystem aus Venture-Capital-Gebern, Inkubatoren, Technologiepartnern und anderen Innovationsakteuren. Ergänzt wird das Angebot durch Mentoring, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung innerhalb der Branche.

Warum Startups auf PTC setzen

„Startups in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie stellen sich einigen der komplexesten technischen Herausforderungen weltweit – und benötigen dafür die richtigen Werkzeuge“, erklärt David Katzman, General Manager von Arena und Onshape bei PTC. „Mit diesem Programm bieten wir ihnen vom ersten Tag an Zugang zu den führenden Lösungen und umfassendem Support von PTC, damit sie schneller vorankommen, regulatorische Anforderungen erfüllen und sich ganz auf die Entwicklung der nächsten Generation konzentrieren können.“

„Die Entwicklung unserer eigenen Lösungen erfordert in jeder Phase höchste Präzision und verlässliche Werkzeuge“, sagt Mariarosa Argentiero, Chief Commercial Officer von ARCA Dynamics. „Creo unterstützt uns dabei, unsere Produktionskette zu optimieren und die Auslieferung unserer Produkte zu beschleunigen. Für Startups ist die Software besonders wertvoll, da sie bereits alle fortschrittlichen Funktionen für die Produktion mitbringt – ganz ohne zusätzliche Erweiterungen oder Add-ons.“

„Die Entwicklung von Raumfahrzeugen der nächsten Generation erfordert Werkzeuge, die ebenso agil und zukunftsorientiert sind wie die Missionen selbst“, sagt Ben Schleuniger, CEO und Mitbegründer von Orbital Operations. „Wir haben Onshape über das A&D-Startup-Programm von PTC eingeführt – und damit von Anfang an eine schnelle, sichere Basis für Zusammenarbeit und Weiterentwicklung erhalten. Als unsere Anforderungen stiegen, ermöglichte uns die spezielle Onshape-Version für Behörden, auch strengste Compliance-Vorgaben einzuhalten, ohne an Tempo zu verlieren. Die Unterstützung und Partnerschaft mit PTC haben wir vom ersten Tag an sehr geschätzt.“

Weitere Informationen über das Programm, die Zulassungskriterien und die Bewerbung finden sich unter PTC Solutions for Aerospace and Defense Startups.