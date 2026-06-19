PTC stellt zahlreiche Produktinnovationen vor: KI-Funktionen und vernetzte Werkzeuge für Fertigungsunternehmen entlang des Intelligent Product Lifecycle

PTC hat auf der PTC NEXT™ Chicago eine Vielzahl an Produktinnovationen vorgestellt. Neu sind zwei portfolioübergreifende Produkte, eine KI-Plattform, zwölf KI-Agenten und zehn Integrationen. Hinzu kommen umfangreiche Updates für jedes Produkt im PTC-Portfolio. So treibt PTC seine Vision des Intelligent Product Lifecycle weiter voran, während Kunden bereits damit arbeiten und die Herausforderungen der fragmentierten Produktdaten- Landschaft meistern können.

PTC Orbit™, eine KI-first- und Cloud-native-Lösung, verbindet Daten aus PLM-, ERP-, CRM-, IoT-, EAM- und FSM-Systemen zu einer einheitlichen Datenbasis für Assets. Mithilfe von KI sichert sie die Datenqualität und macht Asset-Informationen sowie Erkenntnisse unternehmensweit zugänglich.

Auch die Cloud-native-Lösung PTC Jetstream™ löst die Herausforderung der Zusammenarbeit rund um Produktdaten. Sie ermöglicht es internen und externen Teams, Feedback einfach zu teilen, zu prüfen und nachvollziehbar zu erfassen, und zwar vollständig integriert mit PLM, ALM und CAD, unterstützt durch KI.

Die neue vorgestellte KI-Plattform erweitert im Zusammenspiel mit KI-Agenten und -Assistenten, die über das gesamte Portfolio hinweg eingebettet sind, den Wert von Produktdaten für das ganze Unternehmen. Mit dieser KI-Plattform etabliert PTC einen neuen Intelligence Layer über sein Portfolio hinweg, um unternehmensweite Transformationsprozesse zu unterstützen.

„In einer Welt, die sich ständig verändert, profitieren nur die Hersteller und Produktanbieter, die am schnellsten handeln, ohne dabei Kosten, Rückverfolgbarkeit und regulatorische Anforderungen zu vernachlässigen“, sagt Neil Barua, CEO, PTC. „Jede einzelne Innovation, die wir auf der PTC NEXT vorgestellt haben, ist genau darauf ausgelegt: Unseren Kunden zu helfen, schneller voranzukommen, den Zugriff auf Produktdaten zu verbessern und ihre Transformation mit dem Intelligent Product Lifecycle zu beschleunigen.“

PTC NEXT – das Event für Innovationen

PTC NEXT ist PTCs halbjährliches Format für die Vorstellung von Innovationen, mit einer Frühlings- und einer Herbstsaison. Alle wichtigen Produktveröffentlichungen der Saison werden gebündelt vorgestellt, sodass Kunden und Partner das gesamte Portfolio auf einen Blick sehen können. Damit können sie KI-Strategien und Roadmaps für die digitale Transformation entwickeln mit dem Wissen, was bereits verfügbar ist und was kommt.

PTC NEXT Chicago zur Frühlingssaison 2026 fand vom 9. bis 10. Juni in Chicago statt. Neben den Produktinnovationen erlebten die Teilnehmenden Executive Keynotes, Hands-On Demos und Kundenbeispiele aus erster Hand.

Der neue PTC NEXT On-Demand Experience Hub bietet Kunden, Partnern und dem PTC-Netzwerk alle Neuigkeiten zu PTCs Produktinnovationen jederzeit verfügbar an einem zentralen Ort.

Mehr unter www.ptc.com/events/ptc-next-chicago