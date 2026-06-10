PTC veranstaltet 7. Branchentreffen für den Maschinen- und Anlagenbau gemeinsam mit Festo

Das Motto „Der intelligente Produktlebenszyklus als Wachstumstreiber“

PTC veranstaltet zum siebten Mal sein Branchentreffen Industrial Exchange, dieses Jahr gemeinsam mit Festo unter dem Motto „Der intelligente Produktlebenszyklus als Wachstumstreiber – Digitale Zwillinge als Schlüssel für Effizienz, Qualität und Wettbewerbsvorteil“. Die PTC Industrial Exchange findet am 6. und 7. Juli 2026 bei der Firma Festo in Esslingen statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Fragen: Wie setzen führende Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau die digitale Transformation konkret um? Welche Strategien funktionieren in der Praxis und wo liegen die größten Hebel? Hierzu geben Kunden, Partner und Experten praxisnahe Impulse und stellen Anwendungsbeispiele des digitalen Zwillings in Entwicklung, Fertigung, Betrieb und Service vor:

Festo erläutert anhand eines praxisorientierten Showcases, wie das Unternehmen Engineering Excellence erreicht.

erläutert anhand eines praxisorientierten Showcases, wie das Unternehmen Engineering Excellence erreicht. Liebherr zeigt auf, wie sich steigende Softwareanteile im hardwarezentrierten Portfolio strukturiert beherrschen lassen.

zeigt auf, wie sich steigende Softwareanteile im hardwarezentrierten Portfolio strukturiert beherrschen lassen. Die SMS Group schildert, wie sie mit Digital Mockups, einem Multi-CAD-Datamanagement, einer KI-unterstützten Teile-Klassifizierung sowie einer durchgängigen PLM-Strategie Risiken minimiert, Qualität steigert und Projekte effizienter umsetzt.

schildert, wie sie mit Digital Mockups, einem Multi-CAD-Datamanagement, einer KI-unterstützten Teile-Klassifizierung sowie einer durchgängigen PLM-Strategie Risiken minimiert, Qualität steigert und Projekte effizienter umsetzt. DMG Mori beleuchtet Strategien zur Beschleunigung der Produktentwicklung.

beleuchtet Strategien zur Beschleunigung der Produktentwicklung. Prof. Dr.-Ing. Peter Burggräf, Smarte Demonstrationsfabrik Siegen, präsentiert fünf Thesen für zukunftsfähige Produkte.

präsentiert fünf Thesen für zukunftsfähige Produkte. Microsoft und PTC skizzieren eine neue Ära des Industrial Engineering durch Agenten-basierte KI.

Besonderes Highlight ist eine exklusive Führung durch das Festo Technology Center, das Festo Experience Center und die Prototypenfertigung. Dabei gibt Festo Einblicke in innovative Technologien, unternehmensweite Digitalisierungsansätze und reale Anwendungen. Zudem bietet die Veranstaltung Raum für Networking und persönlichen Austausch.

Die PTC Industrial Exchange steht ausgewählten Entscheidern und Führungskräften aus dem Maschinen- und Anlagenbau offen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Termin: 6. und 7. Juli 2026

Ort: Festo, Esslingen

Alle Informationen und das komplette Programm finden Interessierte unter https://www.ptc.com/de/events/industrial-exchange