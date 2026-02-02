PTC veranstaltet Branchentreff für MedTech Top-Entscheider und Innovatoren, co-hosted by Microsoft

PTC veranstaltet seinen etablierten Branchentreff „MedTech Exchange Europe“ dieses Jahr gemeinsam mit Microsoft unter dem Motto „Driving Innovation, Efficiency, and Impact“ am 5. März im Microsoft Atrium, Berlin. Führende Branchenvertreter, Innovatoren und Experten diskutieren auf strategischer Ebene aktuelle Herausforderungen sowie zukünftige Entwicklungen der Medizintechnik-Branche. Im Fokus stehen Themen wie:

Die Integration von Design, Entwicklung und Fertigung

Mit Servicekonzepten Kosten reduzieren

Mit KI zu zukunftsweisenden Lösungen

Vertreter namhafter Unternehmen geben exklusive Einblicke in konkrete Praxisbeispiele. So erfahren Teilnehmende, wie Elekta eine lebensrettende Fernwartung in einem ukrainischen Kinderkrankenhaus gelungen ist. B.Braun, Thermo Fisher und CMR Surgical sprechen darüber, wie mit innovativen Servicekonzepten Kosten reduziert werden können.

Führungskräfte von Johnson & Johnson MedTech, Gerresheimer, Hamilton Medical, Sartorius und SCHÖLLY FIBEROPTIC diskutieren die Frage, wie digitale Produktdaten die Zusammenarbeit von der Definition über die Produktion bis zum Service verbessern und somit einen Beitrag zu Effizienz und Kostenreduktion liefern.

Fachleute von PTC, McKinsey & Company und Microsoft teilen ihre Analysen zu aktuellen Initiativen und Schlüsseltrends in der MedTech-Branche. Im Fokus stehen unter anderem Einsatzmöglichkeiten und Zukunftsszenarien der Künstlichen Intelligenz.

Die Veranstaltung sowie ein gemeinsames Get-together am Vorabend der MedTech Exchange Europe bieten viel Raum zum Auffrischen bestehender Kontakte und dem Knüpfen neuer Verbindungen.

Die MedTech Exchange Europe von PTC, co-hosted by Microsoft, steht ausgewählten Entscheidern und Führungskräften medizintechnischer Unternehmen offen. Alle Informationen und das komplette Programm finden Interessierte unter https://www.ptc.com/en/medtech-exchange-europe.

Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Termin: 5. März 2026, 9:00 – 17:00 Uhr

Ort: Microsoft Atrium, Berlin

