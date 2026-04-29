PTC vereinfacht mit dem neuen Windchill AI Assistant das Auffinden und Nutzen von Produktdaten im gesamten Unternehmen

PTC hat den neuen Windchill AI Assistant in seine PLM-Lösung Windchill® integriert. Damit steht generative KI über eine natürlichsprachliche Chat-Oberfläche in Windchill zur Verfügung. Dies ermöglicht es Anwendern, wichtige Produktinformationen, die bereits auf der Plattform gespeichert sind, leichter zu finden, zu verstehen und zu nutzen, sodass sich der Zeitaufwand für die Suche reduziert und die Produktivität der Teams steigt.

Mit der weiter steigenden Komplexität von Produktdaten haben Entwicklungs- und Fertigungsteams oft Schwierigkeiten, in umfangreichen Dokumenten bestimmte Informationen zu finden. Der Windchill AI Assistant löst dieses Problem. Er ermöglicht es Anwendern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und kontextbezogene Antworten oder Zusammenfassungen zu erhalten, die auf den Inhalten der Windchill-Dokumente basieren. Er hilft ihnen, umfangreiche Dateien schnell zu überprüfen, die relevanten Details herauszufinden und auf Erkenntnisse zuzugreifen, die in jahrelangen Entwicklungstests, Prüfungen und technischen Dokumentationen stecken und sich über herkömmliche Berichte oder die Standardnavigation nicht ohne Weiteres finden lassen.

Alle Antworten verweisen direkt auf die Informationsquelle, sodass jede Antwort fundiert ist und die Zugriffsregeln zuverlässig eingehalten werden. Dies trägt dazu bei, Transparenz, Sicherheit und Vertrauen in die Lösung zu schaffen.

Der Windchill AI Assistant wird als Plugin bereitgestellt. So können Kunden neue KI-Funktionen nutzen, während schnelle Innovation ermöglicht und betriebliche Störungen reduziert werden.

„Für viele Kunden besteht die Herausforderung nicht in einem Mangel an Produktdaten, sondern darin, das Wissen aus früherer Entwicklungsarbeit wiederzufinden und wiederzuverwenden“, sagt John Haller, General Manager Windchill bei PTC. „Mit dem Windchill AI Assistant setzen wir KI auf eine praktische Weise ein, um Teams einen schnelleren Zugriff auf vertrauenswürdige Informationen zu ermöglichen, die in Windchill schon vorhanden sind. So können sie weniger Zeit mit der Suche nach Antworten verbringen und mehr Zeit mit der Nutzung der Erkenntnisse für ihre Arbeit.“

PTC plant, den Windchill AI Assistant weiterzuentwickeln, indem die Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer mit Windchill-Daten ausgebaut werden. Zukünftige Erweiterungen sollen KI-Agenten für weitere Produktbereiche einführen, darunter das Teile- und Änderungsmanagement, sowie tiefere Einblicke in Dokumentinformationen ermöglichen und KI-gestützte Aktionen direkt in Arbeitsabläufe integrieren.

Darüber hinaus plant PTC, umfassenderes Prozess- und Domänenwissen einzubinden, um Nutzer bei der Durchführung ihrer Aufgaben in Windchill gezielt zu unterstützen. Diese Erweiterungen sollen Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Vertrauen weiter verbessern, während Kunden immer komplexere Produktdaten verwalten.

Windchill unterstützt im Zusammenspiel mit dem übrigen Portfolio von PTC die Vision des Unternehmens eines Intelligent Product Lifecycle. Dieser ermöglicht Herstellern und Produktunternehmen, eine durchgängige Produktdatenbasis im Engineering aufzubauen, den Wert dieser Daten unternehmensweit nutzbar zu machen und eine KI-gestützte Transformation voranzutreiben. In Kombination mit weiteren KI-Lösungen und -Funktionen wie Creo® AI, Codebeamer® AI, ServiceMax® AI, Onshape® AI und Arena® AI hilft Windchill AI Unternehmen dabei, ihre KI-basierte Transformation mit Sicherheit zu skalieren.

Die neuesten KI-Innovationen im gesamten PTC-Portfolio und Beispiele, wie PTC-Kunden KI nutzen, um Strategien über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu verwirklichen, finden sich in der „AI in Focus Executive Series“.

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