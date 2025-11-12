QNAP veröffentlicht das TL-R6020Sep-RP 4U 60-Bay High-Density SAS/SATA JBOD und bietet Erweiterungen im Petabyte-Bereich für Unternehmen

QNAP Systems, Inc., ein führender Innovator von Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, hat heute das TL-R6020Sep-RP, ein 4U 60-Bay High-Density SAS/SATA JBOD Erweiterungsgehäuse vorgestellt. Optimiert für skalierbaren Speicher im Petabyte-Bereich ermöglicht das TL-R6020Sep-RP Unternehmen, ihre Speicherinfrastruktur kosteneffektiv für Cold Data (also selten genutzte Daten) sowie Big Data, Videoüberwachungund Anwendungen für die Archivierung von Multimedia zu skalieren.

Das TL-R6020Sep-RP bietet vier High-Speed Mini-SAS HD (SFF-8644) Ports mit SAS 12 Gb/s Bandbreite und der Broadcom® SAS DataBolt™ Technologie zur Bandbreitenoptimierung. Dank des redundanten Dual-Pfad Designs bleibt der Systembetrieb auch bei einem Kabelausfall ununterbrochen. Durch die Unterstützung von Daisy-Chaining (Reihenschaltung) von bis zu vier Gehäusen (insgesamt 240 Laufwerke) ermöglicht das TL-R6020Sep-RP eine nahtlose Kapazitätserweiterung auf bis zu 4 PB Rohspeicher. Durch das Hinzufügen von SAS Erweiterungskarten zum NAS und die Anbindung an das TL-R6020Sep-RP können Nutzer die Bandbreitenlast, die durch eine große Anzahl von Laufwerken entsteht, verteilen und die Gesamtleistung weiter verbessern.

„Mit wachsender Anzahl an Überwachung und Big Data benötigen Unternehmen eine Speichererweiterung, die sowohl skalierbar als auch zuverlässig ist,“ sagte Waterball Liu, Produktmanager von QNAP. „Das TL-R6020Sep-RP bietet Kapazität im Petabyte-Bereich in einem 4U Gehäuse mit flexiblem Daisy-Chaining, was Organisationen hilft, zukünftige Speicheranforderungen mit Zuversicht zu erfüllen und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu senken. Als bevorzugte ZFS Speicherlösung in Enterprise-Qualität bietet ein QuTS hero NAS eine mehrschichtige Datensicherheit sowie erweiterte Dienste wie Echtzeitkomprimierung und Deduplikation, die das Potenzial der skalierbaren Kapazität im PB-Bereich weiter ausschöpfen.“ „Mit der Einführung des TL-R6020Sep-RP unterstreicht QNAP unser Engagement, Unternehmen in Europa mit skalierbaren und energieeffizienten Speicherlösungen auszustatten,“ so Tony Chou, Director of Sales & Marketing Division von QNAP Europe. „Gerade in Zeiten wachsender Datenmengen und steigender Nachhaltigkeitsanforderungen bietet dieses System eine zukunftssichere Grundlage, um Speicherressourcen flexibel und kosteneffizient zu erweitern – ideal für den Einsatz mit Cold Data, Videoüberwachung oder langfristiger Archivierung.“

