Qualität sichtbar machen mit 3DViewStation-Grafik

In der modernen Fertigungsindustrie ist Qualität kein Zufall – sie ist das Ergebnis präziser Planung, lückenloser Dokumentation und effizienter Werkzeuge. Mit der Kisters 3DViewStation steht Unternehmen ein Visualisierungs- und Analysetool zur Verfügung, das sich als wichtiger Baustein in der Qualitätssicherung von 3D CAD-Daten etabliert hat. Vom Wareneingang über den Musterbau bis hin zur Serienfreigabe – die Software ermöglicht eine schnelle, präzise und systemunabhängige Prüfung komplexer CAD-Modelle.

Schnelligkeit und Präzision für höchste Anforderungen

In der Qualitätssicherung zählt jede Sekunde – und jede Abweichung. Die Kisters 3DViewStation lädt auch große und komplexe Baugruppen in Sekunden und erlaubt es QS-Fachkräften, detaillierte Prüfungen direkt am digitalen Modell durchzuführen – ohne auf originale CAD-Systeme angewiesen zu sein. Die Unterstützung für über 60 Formate wie CATIA, NX, SolidWorks, JT, STEP und viele weitere macht sie zur universellen Plattform für alle CAD-Daten.

Durch exakte Messfunktionen, Schnittanalysen und Wandstärkenprüfungen liefert die Software wichtige Erkenntnisse zur Bauteilqualität. Gleichzeitig erlaubt die leistungsfähige Vergleichsfunktion nicht nur die Analyse von unterschiedlichen Versionsständen eines Bauteils, sondern auch den Vergleich von 3D CAD Modell gegen den 3D Scan des produzierten Bauteils – ein zentraler Punkt bei Änderungsmanagement und Produktion. Dabei minimiert die „Best-Fit“ Funktion den Aufwand zur idealen Positionierung von CAD Modell und 3D Scan als Vorbereitung für den Vergleich.

„In der Qualitätssicherung kommt es darauf an, komplexe Geometrien schnell und zuverlässig beurteilen zu können – genau dafür wurde die 3DViewStation entwickelt“, erklärt ein Sprecher von KISTERS.

Digitale Prüfprozesse: Vom Design Review bis zur Erstmusterprüfung

Die Kisters 3DViewStation begleitet den gesamten Qualitätsprozess digital:

Design- und Änderungsvergleiche: Vergleichen von verschiedenen CAD-Ständen zur Sicherstellung korrekt umgesetzter Änderungen.

Toleranzprüfung & Bemaßung: Prüfung der Geometrie auf Maßhaltigkeit, Freigabe von Bemaßungen direkt im Modell. Kenntlichmachung von Abweichungen mittels Platzierung spezieller Symbole, durch das Anbringen von Fahnen / Ballons (3D Annotationen) oder durch Einfärben, jeweils entweder interaktiv oder automatisiert

Kollisionsprüfung: Erkennen möglicher Zusammenstöße oder Bauraumverletzungen vor der Fertigung.

Dokumentation & Kommunikation: Über 3D-Ballooning, 3D-Annotationen, 3D-Markups, Screenshots oder HTML-Integration lassen sich Prüfberichte einfach erstellen und kommunizieren.

Automatisierte Prüfprozesse: Über Batch-Funktionalitäten lassen sich wiederkehrende Prüfungen automatisieren, etwa im Wareneingang oder bei Lieferantenbewertungen.

Gerade in regulierten Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik unterstützt die 3DViewStation so eine regelkonforme und nachvollziehbare Qualitätssicherung.

Zusammenarbeit auf einem neuen Niveau

Durch die Möglichkeit, Modelle in Desktop-, Web- oder VR-Version zu betrachten, können auch standortübergreifende Teams effizient zusammenarbeiten. Qualitätssicherung wird so zu einem durchgängigen, digital unterstützten Prozess – mit allen Beteiligten im Blick.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein internationaler Zulieferer nutzt die 3DViewStation im Wareneingang, um angelieferte CAD-Daten gegen freigegebene Modelle zu vergleichen – vollautomatisiert und ohne manuelles Öffnen der Modelle im Originalsystem. Das spart Zeit, verhindert Fehler und verbessert die Lieferantenbewertung.

Zukunftssicher und integrationsfähig

Die Kisters 3DViewStation lässt sich vollständig in bestehende Engineering-IT Strukturen einbinden – sei es in PLM-Systeme, PDM-Plattformen oder QM-Datenbanken. Eine leistungsfähige API ermöglicht dabei maßgeschneiderte Anwendungsfälle. Gleichzeitig ist die Software zukunftssicher: Updates zu neuen CAD-Formaten, Performance-Verbesserungen und kontinuierliche Funktionsausweitungen gehören zum Standard.

„Die 3DViewStation bringt Präzision und Geschwindigkeit in die Qualitätssicherung – ein echter Mehrwert in Zeiten von digitalem Zwilling und Industrie 4.0“, so KISTERS.

https://viewer.kisters.de