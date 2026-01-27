Reditus Space wählt Onshape von PTC für die beschleunigte Entwicklung einer wiederverwendbaren orbitalen Wiedereintrittskapsel

Reditus Space, ein Fertigungsunternehmen mit Fokus auf nachhaltigen und skalierbaren Mikrogravitation-Zugang „as a Service“, hat sich für Onshape®, die Cloud-native Plattform für CAD (Computer-Aided Design) und PDM (Product Data Management) von PTC entschieden, um die Entwicklung seiner wiederverwendbaren Raumfahrzeuge und der dazugehörenden Hardware zu unterstützen.

Reditus nutzte Onshape anfangs über das Onshape Startup-Programm, um schnell von ersten Konzepten zu flugbereiten Designs zu kommen. Während sich das Unternehmen auf seine erste vollständige Orbitalmission ENOS Mk1 vorbereitete, wechselte es zu Onshape Government. Damit konnte es ITAR- und EAR-Anforderungen erfüllen, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren.

Die Mission ENOS Mk1 startet an Bord einer SpaceX Falcon 9 als Rideshare. Sie wird ein wiederverwendbares Raumfahrzeug in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen, kommerzielle Nutzlasten aufnehmen, rund acht Wochen im Orbit verbleiben und anschließend zur Erde zurückkehren, um auf die Wiedereinsetzung vorbereitet zu werden.

„Onshape lässt uns schnell vorankommen“, sagt Will Sherman, CTO und Mitgründer von Reditus Space. „Vom ersten Tag an im Startup-Programm hatten wir vollen Zugriff auf professionelle CAD- und PDM-Werkzeuge, ohne die Einschränkungen eines Lizenzmanagements und ohne IT-Aufwand. So konnten unsere Teams mit der nötigen Compliance und Kontrolle sicher skalieren.“

„Reditus Space verändert die Herangehensweise von Luft- und Raumfahrtteams an orbitale Logistik und Fertigung grundlegend“, so David Katzman, EVP und General Manager von Onshape und Arena bei PTC. „Das außergewöhnliche Tempo, mit dem sie von der Idee zu startbereiter Hardware gelangen, zeigt den strategischen Vorteil Cloud-nativer Tools. Mit Onshape haben sie die Flexibilität gewonnen, um sicher zusammenzuarbeiten, schnell zu iterieren und regulatorische Standards einzuhalten, und das alles innerhalb einer einzigen Plattform, die für das Tempo moderner Luft- und Raumfahrtinnovation entwickelt wurde.“

Angesichts der enormen Nachfrage, des Innovationsdrucks sowie strenger Sicherheits- und Einsatzbereitschaftsanforderungen sind Cloud-native Plattformen wie Onshape für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsteams zunehmend unverzichtbar. Indem es Design, Daten und Zusammenarbeit in Echtzeit zusammenführt, hilft Onshape aufstrebenden Raumfahrtunternehmen ebenso wie etablierten Verteidigungsauftragnehmern, mit höherer Geschwindigkeit und Sicherheit sowie mehr Kontrolle zu agieren.

Mit Onshape und dem Rest seines Portfolios verwirklicht PTC seine Vision eines Intelligent Product Lifecycle: Hersteller und Produktunternehmen können eine Produktdatenbasis im Engineering aufbauen und den Wert dieser Daten unternehmensweit nutzen. Eine Produktdatenbasis ermöglicht es Unternehmen wie Reditus, die KI-gesteuerte Transformation in ihrer gesamten Organisation zu beschleunigen. Eine breitere Nutzung von Produktdaten ermöglicht Unternehmen, qualitativ hochwertigere Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Produktkomplexität besser zu verwalten, regulatorische und Compliance-Standards einzuhalten und vieles mehr.

