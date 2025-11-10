Replique stärkt europäische Präsenz mit neuer Tochtergesellschaft in Italien

Replique, die Plattform für industrielle On-Demand-Produktion, erweitert ihre internationale Präsenz mit der Gründung der Replique Srl in Mailand. Damit stärkt das Unternehmen seine Nähe zu europäischen Kunden und kann sein wachsendes Angebot an Fertigungsdienstleistungen – darunter 3D-Druck, CNC und Spritzguss – noch gezielter einsetzen, um Produktionsherausforderungen zu lösen.

Strategischer Ausbau in Südeuropa

„Die Gründung der Replique Srl ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere Plattform international weiter zu etablieren“, sagt Henrike Wonneberger, Co-Founder und COO von Replique. „So vertiefen wir unsere Verbindung zum italienischen Markt und können Unternehmen in der Region noch besser dabei unterstützen, Ersatzteile und Serienanwendungen schnell und kosteneffizient umzusetzen.“

Renato Marelli, Technical Sales Manager bei Replique am neuen Standort in Italien, ergänzt: „Italien vereint eine starke industrielle Tradition mit großem Innovationsgeist – das macht die Region zu einem besonders spannenden Markt. Mit unserer lokalen Präsenz können wir italienische Unternehmen gezielt dabei unterstützen, innovative Fertigungslösungen zu nutzen.“

Dynamisches Wachstum in der Serienfertigung

Vor allem die qualifizierte Serienfertigung gewinnt zunehmend an Bedeutung für das Wachstum. Mit durchschnittlich rund 100 Teilen pro Bestellung – eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahr – liefert die Plattform heute regelmäßig in unterschiedlichste Branchen, von Bahn und Maschinenbau bis hin zu Pharma und Healthcare. Serienanwendungen machen inzwischen rund 65 Prozent des Geschäfts aus, ergänzt durch Ingenieurdienstleistungen und Einzelanfertigungen.

Das Netzwerk von Replique umfasst mittlerweile über 350 qualifizierte Partner weltweit und deckt alle wichtigen Fertigungstechnologien ab – von 3D-Druck und CNC-Bearbeitung über Guss und Schmieden bis hin zu Spritzguss.

Beitragsbild: Die Replique-Mitgründer Henrike Wonneberger (links) und Max Siebert haben die Eröffnung einer neuen italienischen Tochtergesellschaft angekündigt, um die Fähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken und seine wachsende europäische Kundenbasis zu bedienen.