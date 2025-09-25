RIB enthüllt im Rahmen der RIB Unite 2025 neueste Produktinnovation

Die erfolgreiche Premiere der „RIB Unite“-Kundenveranstaltung mit Fokus auf digitale Lösungen für die Baubranche ist heute zu Ende gegangen. Die mehr als 250 Kundinnen und Kunden sowie Partnerunternehmen aus dem europäischen Raum konnten im Rahmen des Events einen ersten Eindruck von der neuesten, KI-unterstützten Ergänzung zu RIB 4.0 für eine verbesserte Zusammenarbeit in Bauprojekten mitnehmen. Die neue Software soll komplexe Aufgaben vereinfachen, dabei die Effizienz und Produktivität steigern und nicht zuletzt die Grundsteine für nachhaltiges Bauen legen.

Vor dem Hintergrund des 500-Milliarden-Euro-Förderpakets für den Infrastrukturbau in Deutschland und einer prognostizierten Fachkräftelücke von bis zu 100.000 im Bauwesen wird deutlich: Digitalisierung ist unverzichtbar, um die hohen Anforderungen in Deutschland zu bewältigen und zugleich schneller, intelligenter und nachhaltiger zu bauen. RIB ist überzeugt, dass die Baubranche mit den neuen, von vielen Kunden gewünschten Innovationen bestens gerüstet ist, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern:

Mit der nächsten Generation von RIB 4.0 stellt RIB eine integrierte Software-Plattform vor, die ein umfassend erweitertes Kalkulationssystem mit sämtlichen Einkaufsprozessen und dem Projekt-Controlling durchgängig verzahnt. „Mit unserem Kalkulationsmodul haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Es ist intelligenter, schneller, einfacher zu handhaben und dabei maßgeschneidert für die Belange des deutschen Marktes“, betont Rolf Helmes, Chief Product Officer bei RIB. „Das bedeutet mehr Kontrolle und detailliertere Einblicke für Kalkulatoren. 2026 wollen wir mit der KI-unterstützten Kalkulation noch wesentlich weiter sein und mehr Genauigkeit vom ersten Tag an möglich machen.“

Die neue Site-to-Office Collaboration Solution: Diese Ergänzung von RIB 4.0 verbindet alle Projektbeteiligten entlang der Wertschöpfungskette Bau in Echtzeit miteinander und stellt die Weichen für eine Zusammenarbeit ohne Datensilos und damit deutlich weniger Verzögerungen.

Mobile-first-Workflows : Jegliche Updates von der Baustelle stehen den Mitarbeitenden im Büro unmittelbar zur Verfügung.

: Jegliche Updates von der Baustelle stehen den Mitarbeitenden im Büro unmittelbar zur Verfügung. Smarte Versionskontrolle : Alle Projektpartner arbeiten mit der aktuellen Version, ältere Versionen bleiben archiviert.

: Alle Projektpartner arbeiten mit der aktuellen Version, ältere Versionen bleiben archiviert. KI-Assistent: Beschleunigt das Suchen und Finden von Projektinformationen, Aufgabenzuweisung und Organisation.

Beschleunigt das Suchen und Finden von Projektinformationen, Aufgabenzuweisung und Organisation. Änderungsassistent : Jede Änderung kann per Klick nachverfolgt werden. Gewährleistet Rechtssicherheit.

: Jede Änderung kann per Klick nachverfolgt werden. Gewährleistet Rechtssicherheit. Unmittelbare Integration in RIB 4.0: Echtzeitzugriff auf Projektinformationen in RIB 4.0.

Die integrierte KI-Lösung von RIB: Eine kontextsensitive, nahtlos integrierte künstliche Intelligenz innerhalb der RIB 4.0-Plattform und der Collaboration Solution.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RIB Unite zeigten sich von den vorgestellten Produktinnovationen begeistert:

„Wir wickeln zunehmend Bauprojekte als Schlüsselfertigbauten im Industrie- und Gewerbebau ab. Ergänzend zu der Digitalisierung von Betriebsprozessen über die RIB 4.0 Enterprise Solution bin ich mir nach den Baustellenterminen im Rahmen einer Demo klar, dass die Collaboration-Lösung der fehlende Puzzlestein für eine unternehmensübergreifende Volldigitalisierung, bis tief auf die Baustelle, sein wird.“ Tobias Bornhofen, Projektleiter bei Schäfer III:

„Immer komplexere Projekte mit mehr Beteiligten machen die Zusammenarbeit zu einer großen Herausforderung. Dabei kann die Innovation von RIB hilfreich sein, die direkte Kommunikation zu optimieren und Probleme gar nicht entstehen zu lassen. Alle Entscheidungen werden dabei durchgängig dokumentiert.“ Dr. Christian Gromer, Baugeschäft Adolf Dürr GmbH & Co.“

„Im Rahmen der RIB Unite 2025 haben wir unseren Kundinnen und Kunden mit Stolz gezeigt, wie sich die Zusammenarbeit in der Bauindustrie durch unsere Innovationen deutlich verbessern lässt. Typische Herausforderungen, wie etwa versionsbedingte Missverständnisse bei Projektdokumenten, mangelnde Transparenz oder kostspielige Nachträge und Nachbesserungen, sind wir gezielt angegangen. Mit RIB 4.0 haben wir eine KI-gestützte, rechtssichere Plattform für den Informationsaustausch in Echtzeit geschaffen, die unseren Kunden dabei hilft, intelligenter, schneller und vor allem mit mehr Zuversicht zu bauen“, fasst René Wolf, CEO von RIB Software, zusammen.

