RIB FM mit neuem BIM-Viewer und vielen weiteren Features

Mit dem neuen, vollständig integrierten BIM-Viewer von RIB FM 7.0 können BIM-Modelle jetzt geschossweise und damit signifikant schneller als zuvor dargestellt werden. Die CAFM-Software von RIB IMS bietet in der aktuellen Version 7.0 zudem die Möglichkeit, Informationen zu Wartung und Nutzung zusammen mit dem IFC-Modell auf einem Screen abzubilden. Inhalte aus Planung, Bau und Nutzung stehen somit erstmals vollkommen durchgängig im CAFM-System zur Verfügung.

Da Bestandmaßnahmen sowie die Umnutzung von Gebäuden, beispielsweise zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, immer stärker in den Fokus rücken, erhöht sich auch die Relevanz der Betrachtung des Gesamtlebenszyklus. Mit dem neuen, integrierten BIM-Viewer von RIB FM können erstmals CAFM-Informationen und das IFC-Modell mit sämtlichen Daten aus Planung und Bau über integrierte Detailfenster auf einem Bildschirm aufgezeigt werden.



„Die FM-Welt arbeitet für gewöhnlich mit anderen Detailinformationen von Bauteilen, die für Planung und Bau oftmals nicht relevant sind. Dennoch ist es für die Lebenszyklusbetrachtung von Vorteil, Informationen aus allen Phasen durchgängig im Zugriff zu haben“, erklärt Lars Hilsmann, Prokurist bei der RIB IMS GmbH und Verantwortlicher für die Weiterentwicklung der Software RIB FM.

Weiter bietet das CAFM-System in der aktuellen Version 7.0 die Möglichkeit, E-Rechnungen in den gängigen Formaten XRechnung und ZUGFeRD zu importieren. Ein spezieller Dialog ermöglicht die detaillierte inhaltliche und visuelle Prüfung sowie Ergänzung der importierten Rechnungsdaten, bevor diese für den Rechnungsprozess in RIB FM freigegeben werden. Mehr Übersicht für Nutzerinnen und Nutzer verspricht der neue Wartungsplankalender, der Status und Prüfungen von Anlagen praktikabel über den Zeitraum eines ganzen Jahres anzeigt, wie der Softwarehersteller verrät. Zusätzlich wurden neue Visualisierungsmöglichkeiten für das Arbeitsplatzmanagement entwickelt, die den grafisch unterstützten Buchungsprozess optisch ansprechender und verständlicher gestalten. Nicht zuletzt haben die Softwareprofis verschiedene Kundenwünsche für eine verbesserte Praktikabilität mit einer Vielzahl von kleineren Erweiterungen und Konfigurationsmöglichkeiten umgesetzt. Beispielsweise haben in der neuen Version 7.0 weitere Module des CAFM-Systems eine Dokumentenverwaltung und eine optimierte E-Mail-Anbindung erhalten.

RIB FM in der Version 7.0 ist ab sofort erhältlich.

www.rib-ims.com