RIB-Kundentage am EUREF-Campus Düsseldorf im September

Bei der RIB Unite am 16. und 17. September am EUREF-Campus Düsseldorf dreht sich an zwei Tagen einmal mehr alles um die durchgängige Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette Bau. Die RIB-Kundenveranstaltung kombiniert Fachvorträge und Kundenberichte aus der Praxis mit Einblicken in neue Features und Weiterentwicklungen der RIB-Software. Zwischen den Referaten haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich an den Informationsständen von RIB und den RIB-Partnern und außerdem bei den Social Events mit anderen Anwenderinnen und Anwendern sowie Branchenprofis interaktiv auszutauschen. Als i-Tüpfelchen offeriert RIB an beiden Tagen geführte Touren über den Veranstaltungsort, den EUREF-Campus sowie den Schneider Electric Innovation Hub Düsseldorf. Anmeldelinks dazu folgen, wie RIB verrät, in Kürze.

“Wir sind stolz, unsere Kunden zur RIB Unite 2026 an den EUREF-Campus einzuladen. Der Innovationscampus in Düsseldorf gilt als internationales Schaufenster der Energiewende und erfüllt die CO2-Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2045. Etwa 4.000 Mitarbeitende aus etablierten Unternehmen, Wissenschaft und Forschung arbeiten dort in einem inspirierenden Umfeld an den Zukunftsthemen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit“, freut sich Martin Muth, Geschäftsführer der RIB Software GmbH.

Am ersten Veranstaltungstag informiert das Stuttgarter Softwarehaus und Tochterunternehmen der Schneider Electronic SE in spannenden Keynotes und interaktiven Panels über die Relevanz einer engen Zusammenarbeit sämtlicher, an Bauprojekten beteiligten Stakeholder – von der Planung über die Ausführung bis Betrieb. Kollaboration gilt, so die Ansicht der Expertinnen und Experten von RIB Software, als Fundament für ein effizienteres, zukunftsfähiges und außerdem nachhaltiges Bauen. Anhand realer Anwendungsfälle in der Planung und Ausführung werden vernetzte Workflows und KI-gestützte Prozesse aufgezeigt, die laut RIB spürbare Mehrwerte schaffen können.

Der zweite Veranstaltungstag widmet sich der Praxis und demonstriert, wie führende Akteure der Baubranche digitale Prozesse strategisch einsetzen, beispielsweise bei Infrastrukturprojekten, der Energiewende, für ein nachhaltigeres Bauen und nicht zuletzt für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ein Beispiel: Durchgängige Projektprozesse bei der Zeppelin Rental GmbH, vorgestellt von Tim Hollmann, Programm Manager für die RIB-4.0-Implementierung. In Kürze wird RIB weitere Insights in die Praxisvorträge bereitstellen.

Bis Ende Juni offeriert der Softwarefabrikant auf seiner Internetseite unter www.rib-software.com/unite/de/dach/rib-unite/ noch Frühbuchertickets zum vergünstigten Preis. Laut Unternehmensangaben solange der Vorrat reicht.