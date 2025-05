RIB Planertag: Exklusive Praxiseinblicke für Planende

Softwarefabrikant lädt zur kostenfreien Online-Veranstaltung am 22. Mai

Am 22. Mai gibt es beim RIB Planertag wieder exklusive Praxiseinblicke in die Arbeitsweise mit RIB-Softwareprogrammen. Die kostenfreie Online-Veranstaltung richtet sich an Planende aus den unterschiedlichsten Disziplinen im Hoch- und Tiefbausektor, in Privatwirtschaft und Öffentlicher Hand. Zentrale Schwerpunkte in diesem Jahr sind die RIB iTWO PlanerCloud, das RIB iTWO Data Warehouse und das neue Nachhaltigkeitsmodul von RIB iTWO.

Von 9:00 Uhr bis 14:30 Uhr werden im Livestream neben neuen Technologien aus dem RIB-Produktportfolio für Planende spannende Projekte aus der DACH-Region vorgestellt. Die Referierenden zeigen die Herausforderungen der Bauvorhaben auf und veranschaulichen, inwiefern RIB-Produkte ihre Aufgaben und Prozesse erleichtern und unterstützen konnten. Während der gesamten Veranstaltung besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich direkt mit den Expertinnen und Experten sowie Marktbegleitern im Chat auszutauschen und Fragen zu klären.

Zu den Referierenden zählen Martin Mense vom DigiLab, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer, der die serielle Produktion von Bushaltestellen mit der BIM2AVA-Methode in der Stadt Hamburg vorstellt. Wie eine erfolgreiche BIM-Implementierung mit RIB iTWO in der Praxis aussehen kann, veranschaulicht Lukas Kadisch, BIM-Gesamtkoordinator im Bereich Umwelt, Energie und Fabrikanlagen bei der IPROconsult GmbH. Die Vorteile des Monitorings mit Hilfe des RIB Data Warehouse zeigt Senior Experte Andreas Häusler von der Drees & Sommer SE auf. Auf welche Weise sich präzise Mengenberechnungen und Kostenschätzungen über ein BIM-Modell und RIB iTWO im Zusammenspiel realisieren lassen, erklärt Mario Rödel, Fachgruppenleiter für den Bereich TGA und BIM Manager bei der SBI Schreiber, Brand und Partner Ingenieurgesellschaft mbH. Die Relevanz der Durchgängigkeit bei der Digitalisierung und die Bedeutung von Standards, wie das GAEB-Austauschformat oder die ÖNORM, sind zentrale Aspekte im Vortrag von Thomas Steinhart, Head of Integral Design im Bereich Project und Cost Management bei der Catterfeld Welker GmbH. Das Thema Parametrisierung beim Bundesfernstraßenbau wird von Reza Gharavi, Senior BIM Manager bei der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, in den Fokus gerückt. Eine Einführung in das neue Nachhaltigkeitsmodul von RIB iTWO für eine CO2-reduzierte, lebenszyklusorientierte und klimaoptimierte Planung mit anschließender Diskussion, vorgestellt von Rainer Diehl, Sales Specialist im Bereich Planners & Public bei RIB, rundet die Veranstaltung ab.

Über den Link https://www.rib-software.com/unite/de/dach/rib-planertag/ können sich Interessierte direkt, kostenfrei, zum RIB Planertag anmelden.