RIB Software präsentiert drei Produktneuheiten in Köln

Exklusives Launch-Event am 25. März auf der digitalBAU 2026

Unter dem Motto “Connecting solutions” präsentiert RIB Software vom 24. bis zum 26. März auf der digitalBAU in Köln insgesamt drei Produktneuheiten. Im Zuge der Fachmesse für digitale Transformation in der Bauwirtschaft enthüllt das Stuttgarter Bausoftwarehaus am 25. März auf dem Messestand Nr. 424 in Halle 8 ab 14:00 Uhr die Produktneuheiten, die durchgängige Bauprozesse von der Planung bis zum Betrieb versprechen. RIB kündigt dabei Neuerungen in der elektronischen Vergabe, in der Kalkulation, die in der neuen Version erstmals durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützt wird, sowie in der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten entlang der Wertschöpfungskette Bau an.

Mit RIB TenderConnect legt der Softwarehersteller einen Grundstein für End-to-End-Prozesse entlang der Wertschöpfungskette Bau. Die Integration ermöglicht eine nahtlose Verzahnung der Angebotsvergabe mit einem der größten Nachunternehmernetzwerke in der DACH-Region mit mehr als 160.000 Nachunternehmern. Über die gewohnten Oberflächen lassen sich, so RIB, Vergabeeinheiten samt Leistungsverzeichnis, Terminen und Anlagen per Klick veröffentlichen und Angebote / Preisanfragen digital einholen. Die Rückläufe fließen ohne Medienbrüche in den Preisspiegel zurück, bei einem vollständig GAEB*-konformen Prozess.

Die neue Generation des Kalkulationsmoduls für RIB 4.0 integriert KI direkt in die täglichen Workflows und sorgt so für mehr Effizienz und Sicherheit. Die KI bietet laut Hersteller Unterstützung für Kalkulierende bei Aufgaben in der Angebots- und Kostenplanung sowie bei der Bewertung von Alternativen. Außerdem ist eine weitere, landesspezifische Ausprägung für den österreichischen Markt im Verlauf des kommenden Jahres geplant.

Mit der neuen Collaboration-Lösung erweitert RIB das Portfolio um eine zentrale Komponente für die Zusammenarbeit entlang des gesamten Bauprozesses. Projektbeteiligte und ihre jeweiligen Aufgaben werden unmittelbar miteinander verknüpft, wodurch eine signifikant beschleunigte Zusammenarbeit in Echtzeit – über Unternehmensgrenzen hinweg – sichergestellt werden soll. Diese neue Lösung für Büro und Baustelle sowie Partnerfirmen ist laut RIB mit einem KI-Assistenten ausgestattet, der bei Aufgabenzuweisung und Organisation sowie beim Suchen und Finden von Projektinformationen unterstützt. Durch eine smarte Versionskontrolle sorgt das Programm dafür, dass sämtliche Projektpartner stets mit der neuesten Version eines Plans oder Dokuments arbeiten. Sämtliche Verläufe und Änderungen sind im System dokumentiert und erlauben eine jederzeitige Nachvollziehbarkeit der einzelnen Arbeitsschritte. Eine wichtige Grundlage für nachvollziehbares, rechtssicheres Arbeiten.

Interessierte können sich unter https://www.rib-software.com/unite/de/dach/digitalbau/ zur exklusiven Veranstaltung anmelden. Auf der Internetseite des Herstellers gibt es zum jetzigen Zeitpunkt außerdem bereits kostenfreie „Go Green“-Tagestickets für die Digitalisierungsmesse.

Die digitalBAU richtet sich an Architektur- und Ingenieurbüros, Stadtplaner sowie Handwerks- oder Gebäudetechnikbetriebe und hält alle zwei Jahre relevante Lösungen für unterschiedliche Berufsgruppen der Branche bereit. Rund 270 Aussteller erwartet die Messe München 2026 in Köln.

www.rib-software.com

Beitragsbild: Mit RIB TenderConnect ist die Angebotsvergabe unmittelbar an eines der größten Nachunternehmernetzwerke innerhalb der DACH-Region mit über 160.000 Nachunternehmern angebunden.

*Der Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) ist eine Interessengemeinschaft mit Vertretern aller am Bauwesen beteiligten Instanzen. Das Format GAEB DA XML soll dazu dienen, einen einheitlichen Standard für den Austausch von Bauinformationen zu vereinbaren und damit alle Anforderungen an elektronische Prozesse zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung bei der Durchführung von Baumaßnahmen zu unterstützen.