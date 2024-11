RIB Software präsentiert neue Anwendungen auf der BIM World Munich

Durchgängige Plattform für unkomplizierte Zusammenarbeit

Durchgängige und effiziente Prozesse. Von der Planung bis zum Betrieb. Mit Softwareprogrammen der RIB Software GmbH sowie der RIB IMS GmbH versprechen die Schwesterunternehmen, sämtliche Akteure und Systeme eines Bau- oder Infrastrukturprojekts wie auch das Projektportfolio in einem Unternehmen durchgängig zu vernetzen. Auf dem BIM World Munich am 26. und 27. November im ICM München stehen Expertinnen und Experten von RIB und der Muttergesellschaft Schneider Electric für Interessierte am Stand Nr. 18 bereit und geben Einblicke in die Produktvielfalt. Darunter Cloud-Anwendungen, Auswertungen über das Data Warehouse von RIB, der Import und Export von elektronischen Rechnungen und Features, die ein nachhaltiges Bauen (6D BIM) unterstützen.

Planen und Bauen nach der BIM-Methode kann nur dann reibungslos funktionieren, wenn der Informationsaustausch in allen Phasen und mit allen Partnern unkompliziert verläuft. Softwaresysteme sind idealerweise – auch dank etablierter Datenaustausch-Standards – aufeinander abgestimmt: Von 3D-Modellen über Zeit- und Kostenmanagement bis hin zum Facility Management. Gleichzeitig sei es laut Herstellerinformation optimal, auch sämtliche Unternehmensprozesse (ERP), wie Einkauf, Finanzen, Personal, durchgängig mit einzubinden. Nur so ergeben sich in allen Bereichen kurze Wege und Schnittstellen stellen kein Hindernis mehr dar. BIM 6D erlaubt darüber hinaus die CO2-Bilanz von Bauvorhaben oder dem Projektportfolio transparent zu machen und auf diese Weise nachhaltiger und klimafreundlicher zu bauen.

„Der Schlüssel zum erfolgreichen BIM-Projekt ist es, alle Projektbeteiligte – vom Bauherren über den Generalunternehmer bis zum Lieferanten – zusammenzubringen“, konstatiert Julien Maximilian Jetter, Sales Executive bei RIB. Der Experte von RIB gibt am 26. November auf der Congress Stage 3 von 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr Einblicke in die Zukunft des modellorientierten Planens mit BIM 5D mit RIB iTWO. Zeitgleich referiert Dr. Christof Duvenbeck von RIB IMS auf der CAFM Congress Stage zum Thema DIN SPEC 91555 und den Übergang von BIM-Informationen aus der Planung in die Betriebsphase. Ebenfalls am 26. November von 14:50 Uhr bis 15:15 Uhr auf der Congress Stage 2 veranschaulicht Sarina Giesen von Schneider Electric, wie die Standardisierung digitale Planungsprozesse einfacher machen kann.

Interessierte, die die BIM Munich gerne besuchen möchten, können auf der Internetseite der RIB Software GmbH unter https://www.rib-software.com/unite/dach/bim-world/ ein kostenloses Ticket für die Ausstellung, die Breakout Sessions sowie die BIM Town herunterladen.

Die BIM World Munich gibt es seit acht Jahren. Sie gilt als internationale Digitalisierungsplattform für Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Facility Management und bringt jährlich mehr als 8.000 Expertinnen und Experten aus dem Umfeld des digitalen Planens und Bauens in München zusammen.