RIB Software und BWI Bau GmbH beschließen Partnerschaft

Die BWI-Bau GmbH – Institut für Bauwirtschaft und die RIB Deutschland GmbH haben eine strategische Zusammenarbeit beschlossen. Mit gebündelten Kräften wollen die Partner branchenspezifisches Know-how mit moderner Softwaretechnologie zusammenführen und somit die digitale Transformation der Bauwirtschaft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz weiter vorantreiben.

Die BWI-Bau GmbH fokussiert sich auf die Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Vermittlung von Spezialwissen für die Bauwirtschaft. Baurechtliche Themengebiete sowie Fachwissen zu Bauleitung, Baukalkulation, Bauabrechnung oder ARGEn werden von den Expertinnen und Experten der BWI-Bau GmbH umfassend abgedeckt.

Die Digitalisierung mit vereinten Kräften vorantreiben

“Unsere Zusammenarbeit soll die Kollaboration jeglicher Vertreter der Wertschöpfungskette für heutige und zukünftige Bauprojekte stärken. Wir bringen den Projektbeteiligten immer wieder Themen an der Spitze des bauspezifischen Fachwissens näher, damit die Branche in der Lage ist, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu begegnen.

Wir sind der Überzeugung, dass sich das sehr gut mit dem Grundgedanken der RIB Software GmbH, „building better together“, vereinen lässt“, betont Sascha Wiehager, Geschäftsführer der BWI- Bau GmbH.

Ronny Straube, Vertriebsleiter für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, ergänzt: „Auf Basis des bauprozessualen Hintergrunds auf höchstem fachlichem Niveau, den die BWI-Bau GmbH in die Partnerschaft mit einbringt, sind wir in der Lage, unsere Softwareprodukte sowie unser Training und Consulting noch besser an die Bauunternehmen in der täglichen Praxis anzupassen. Die Basis für eine erfolgreiche Softwareimplementierung ist neben der individuellen Digitalisierungsstrategie das Verständnis für sich ändernde Prozesse – Stichwort: Change-Management – sowie eine fachlich fundierte Prozessberatung. Durch die Partnerschaft bringen wir Prozess- und Software-Know-how zusammen, dass die relevanten Aspekte der digitalen Transformation vereint.“

www.rib-software.com