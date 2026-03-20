RIB TenderConnect für digitalen Ausschreibungs- und Vergabeprozess

Softwarefabrikant integriert RIB-Produktwelt mit führendem Nachunternehmernetzwerk

Auf der digitalBAU in Köln vom 24. bis zum 26. März präsentiert RIB Software am Stand Nr. 424 in Halle 8 erstmals RIB TenderConnect, ein webbasiertes, einfach zu bedienendes Add-On für die Software RIB iTWO und RIB 4.0, das einen digitalen, medienbruchfreien Vergabe- und Angebotsprozess möglich macht. Mit diesem neuen Programm sollen Unternehmen laut Hersteller Angebote ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration über die Bieterplattform RIB iTWO Tender einholen können. Die Vergabeeinheit wird, wie das Unternehmen verrät, unmittelbar in der Software RIB 4.0 und RIB iTWO mit GAEB*-Leistungsverzeichnis, Terminen, Anlagen und Fristen erstellt und mit nur einem Klick auf der Bieterplattform veröffentlicht. Der Vorteil: Qualifizierte Unternehmen haben dort die Möglichkeit, direkt online Angebote abzugeben.

Die Software bietet nicht nur eine zuverlässige Übersicht über sämtliche publizierte Maßnahmen sowie Vergabeeinheiten und informiert über jegliche Aktivitäten beteiligter Unternehmen. Es besteht laut RIB zudem die Option, ausgewählte Angebote per Drag & Drop in den Preisspiegel in RIB iTWO bzw. RIB 4.0 zu übernehmen.

„Mit RIB TenderConnect ist ab sofort eine zentrale Steuerung und Verwaltung des kompletten Ausschreibungsprozesses in der gewohnten „RIB iTWO-„ und „RIB 4.0“-Umgebung möglich. Aktuelle Kostenübersichten inklusive Abweichungen zum Vergabebudget sind fester Bestandteil von RIB TenderConnect, genauso wie eine integrierte, komplett webbasierte Kommunikation mit Bieterfirmen. Auf diese Weise entsteht ein effizienter, transparenter und komplett digitaler Workflow, der nicht zuletzt papierlos ist und damit auch CO2 einsparen kann“, konstatiert Bernhard Amend, Produktmanager für den Bereich elektronische Vergabe bei RIB.

Durch die Verzahnung mit einem der größten Nachunternehmernetzwerke in der DACH-Region mit mehr als 170.000 qualifizierten Nachunternehmern stellt das Softwarehaus mit RIB TenderConnect die Weichen für einen vollkommen durchgängigen Prozess mit einer hohen Qualität der Angebote und damit mehr Wettbewerbsfähigkeit.

Weitere Informationen zu den neuen Produkten, auf die RIB Software im Zuge der digitalBAU den Fokus richtet, liefert außerdem die Internetseite des Unternehmens unter:

www.rib-software.com/unite/de/dach/digitalbau/