RIB Unite 2026: Virtuelles Event verbindet Baubranche weltweit

RIB Software lädt Vordenker der Baubranche zum Austausch

Unter dem Motto „Connecting Construction Together” lädt RIB Software am 19. März einmal mehr zu RIB Unite. Die virtuelle, kostenfreie Veranstaltung in englischer Sprache richtet sich an Planungsbüros und bauausführende Unternehmen gleichermaßen. Kernthemen sind die Vorteile einer Zusammenarbeit aller Beteiligten eines Bauprojekts über einheitliche Daten und gemeinsame Workflows, mit dem Ziel, Planbarkeit, Produktivität und nicht zuletzt Aspekte der Nachhaltigkeit bei Bauprojekten messbar zu steigern. Anwenderinnen und Anwender der Softwareprogramme, Interessierte und Partnerfirmen können sich ab sofort unter https://rib-unite.vfairs.com/ zu RIB Unite Global anmelden.

Keynotes und Expertenvorträge sowie echte Praxisprojekte veranschaulichen die Vorteile einer übergreifenden Zusammenarbeit bei Bauprojekten. Im Vordergrund stehen dabei Innovationen im Bausoftwarebereich und die Rolle, die Künstliche Intelligenz (KI) bei zukünftigen Bauaufgaben spielen wird, bzw. wie sie Projektplanung, -ausführung und -management mit Hilfe einer einheitlichen Datenbasis und integrierten Workflows mittel- bis langfristig verändern kann. Aufgezeigt werden keine einzelnen Softwareprogramme, sondern die Referierenden demonstrieren, wie der Baualltag aussehen könnten, wenn solche Innovationen und intelligente Systeme unmittelbar im Tagesgeschäft mitwirken.

RIB Unite Global beginnt um 9:00 Uhr mit einer Begrüßung durch René Wolf, CEO und Managing Director von RIB Software. Im Anschluss gewährt Birgit Biemans, Associate Partner bei McKinsey & Company, einen Blick in die Zukunft der weltweiten Bauindustrie. Marktgegebenheiten, Produktivitätsdruck sowie strategische Herausforderungen der Branche innerhalb der nächsten zwölf bis 24 Monate sind zentrale Themen ihres Referats. Um 9.30 Uhr folgt die Keynote von Professor Martin Fischer, Kumagai Professor im Bereich Bauingenieurwesen und Direktor des Center of Integrated Facility Engineering (CIFE) an der Stanford University. Er zeigt konkrete Einflüsse von Digitalisierung und KI innerhalb des Baubereichs auf und veranschaulicht, wie sich damit Echtzeiteinblicke, fundiertere Entscheidungsprozesse sowie eine genauere Vorhersagbarkeit bei Bauprojekten in die Tat umsetzen lassen.

Um 10:00 Uhr folgt eine weitere Keynote von Rolf Helmes, Chief Product Officer bei RIB. Sein Thema: Produktinnovationen und die KI-Strategie von RIB. Helmes veranschaulicht, wie KI-native Software unmittelbar an integrierte Workflows andocken und somit komplexe Projektinformationen direkt in umsetzbare Tätigkeiten innerhalb des täglichen Baugeschehens transferieren kann. Eine Live-Präsentation mit echten Praxisbeispielen mit der RIB KI RIB Omni soll veranschaulichen, auf welche Weise KI zu schnelleren Entscheidungen beitragen, manuellen Aufwand reduzieren und damit die Zusammenarbeit der Projektbeteiligen stärken kann.

Auf diesen Technologieblock folgt eine Podiumsdiskussion mit Expertinnen und Experten aus Industrie, Forschung und Praxis. Thema ist der Weg von fragmentierten Ansätzen mit einzelnen Software-Tools zu durchgängigen, skalierbaren IT-Systemen für die Baubranche.

Ab 11:30 Uhr gibt es Beispiele von RIB-Anwenderinnen und -Anwendern zum praktischen Einsatz von integrierten Workflows im Planungs- und Baualltag. Referierende von Unternehmen aus verschiedenen Regionen, beispielsweise aus Indien, den USA, aus Großbritannien und Irland, Deutschland, Südafrika und anderen Nationen geben Einblicke in eigene Digitalisierungsstrategien und Prozesse. Sie demonstrieren, wie digitales Planen und Bauen Mehrarbeit reduzieren und die Effizienz ihrer Projekte steigern, die Wertschöpfung erhöhen und dabei nicht zuletzt zur Nachhaltigkeit ihrer Bauprojekte aktiv beitragen kann.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über Live-Chats und Umfragen unmittelbar beteiligen. Weiter gibt es eine virtuelle Ausstellung mit den wichtigen Produkten von RIB Software, mit denen sich Interessierte vertraut machen können.

„Bei unserem Online-Event RIB Unite präsentieren wir, was in der Baubranche alles möglich sein wird, wenn es uns gelingt, echte Integrationen über Technologie zwischen Menschen, Prozessen und Projektinformationen zu schaffen, anstatt weiterhin mit fragmentierten Tools zu arbeiten“, konstatiert CEO René Wolf. „Wir möchten bei RIB Unite der gesamten Wertschöpfungskette Bau konkrete Ideen über vernetztes Arbeiten mit KI-Unterstützung vermitteln und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen, wie sie damit in ihren Unternehmen echte und wertschöpfende Ergebnisse erzielen können“, fasst er zusammen.

Zusätzlich zu diesem virtuellen Event plant RIB Software im Herbst 2026 erneut eine RIB-Unite-Präsenzveranstaltung in Deutschland. Weitere Details folgen in Kürze.

www.rib-software.com