Rittal erweitert Geschäftsführung

Neuer CSO: Mario De Marco führt internationalen Vertrieb von Rittal

Mario De Marco ist seit Juli 2025 neuer Geschäftsführer Vertrieb International (CSO) von Rittal. Das Unternehmen hat diese Position in der Geschäftsführung wieder eingeführt, um die internationalen Kunden und deren lokale Anforderungen noch besser bedienen zu können. Der weltweit führende Systemanbieter für Hardware, Software und Automatisierung richtet damit seine Organisation auf Kundennähe in zunehmend differenzierten Märkten aus. Mit Mario De Marco ist ein erfahrener Experte aus dem eigenen Haus in die Geschäftsführung aufgerückt, der das internationale Kundengeschäft seit mehr als zwei Jahrzehnten vorangetrieben hat.

„Rittal unterstützt die Kunden bei der digitalen Transformation für zukünftiges Wachstum und stärkt damit effektiv ihre Wettbewerbsfähigkeit. Als neuer CSO wird Mario De Marco sicherstellen, dass das Unternehmen mit den internationalen Vertriebsgesellschaften diese Aufgabe auch in Zeiten steigender De-Globalisierung nah an den Kunden und Märkten erfüllen kann“, sagt Prof. Dr. Niko Mohr, Vorstandsmitglied der Friedhelm Loh Group sowie CEO Rittal International und Rittal Software Systems: „Herr De Marco ist ein erfahrener Vertriebsexperte mit viel Gespür für internationale Kunden und Märkte. Er hatte erheblichen Anteil am Aufbau unserer internationalen Vertriebsstrukturen.“

Als Geschäftsbereichsleiter International Market Management und International Subsidiary Management hat er bereits mit Erfolg und hoher Reputation als Schnittstelle zwischen den internationalen Vertriebsgesellschaften, Kunden und Headquarter agiert. In 23 Jahren bei Rittal hat Mario De Marco in verschiedenen Führungspositionen im Export und Vertrieb die Entwicklung internationaler Märkte vorangetrieben, Händlerstrukturen aufgebaut und bei der Gründung mehrerer Tochtergesellschaften mitgewirkt.

Mario De Marco

„Ich freue mich über das Vertrauen, meinen Beitrag für Rittal in erweiterter Verantwortung leisten zu können. Das Geschäft und die Märkte verändern sich rasant. Wir müssen hohe Agilität beweisen, um unseren Kunden weiter Angebote zu machen, die sie effektiv voranbringen“, sagt Mario De Marco, CSO Rittal International: „Bei aller Dynamik der Geopolitik, Weltwirtschaft und Technologie gibt es aber eine Konstante, die an jedem Ort der Welt gilt: Im Vertrieb und im Management geht es darum, aufmerksam zuzuhören und die richtigen Menschen zu verbinden.“

www.rittal.de