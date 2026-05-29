Robuste Technologie auf hoher See

Samsung unterstützt die TUI Cruises Kreuzfahrtschiffe mit zuverlässigen mobilen Lösungen

Ein Kreuzfahrtschiff ist wie eine eigene Welt – mit tausenden Gästen, hunderten Crew-Mitgliedern und einem Betrieb, der rund um die Uhr reibungslos funktionieren muss. TUI Cruises setzt dabei auf mobile Technologie von Samsung: Robuste Smartphones und Tablets, die im anspruchsvollen Alltag auf See zuverlässig unterstützen können. Vom Check-in bis zum Housekeeping: Die digitalen Begleiter ermöglichen schnelle Prozesse und schaffen Flexibilität für die Crew. So kann das Gästeerlebnis an Bord der Mein Schiff-Flotte sicher und persönlich bleiben – auch unter den anspruchsvollen Bedingungen auf hoher See.

Die Anforderungen an mobile Geräte auf Kreuzfahrtschiffen könnten kaum höher sein: Sie sind weltweit unterwegs, wechseln zwischen Klimazonen, sind Feuchtigkeit, möglichen Stößen und einem intensiven Dauereinsatz ausgesetzt. Ein Ausfall lässt sich nicht einfach kompensieren – er kann den operativen Betrieb empfindlich beeinträchtigen. Deshalb entschied sich TUI Cruises nach interner Bewertung für die Rugged Devices von Samsung. Heute sind pro Schiff bis zu 800 Geräte im Einsatz, darunter das Samsung Galaxy XCover7 Pro, das Galaxy Tab Active5 Pro und das Galaxy Tab S10 Lite.

„Im maritimen Umfeld können Dinge passieren – und die Rugged-Geräte von Samsung halten einfach vieles aus. Das bedeutet weniger Reparaturen, weniger Neueinrichtungen und damit weniger Unterbrechungen unseres Betriebs“, erklärt Christian Zwicker, Head of Ship Applications bei TUI Cruises.

Wie Samsung Geräte den Alltag an Bord erleichtern können

Wie vielseitig die Geräte an Bord eingesetzt werden, zeigt sich bereits am Wechseltag, wenn innerhalb weniger Stunden bis zu 2.500 Gäste das Schiff verlassen und ebenso viele neue an Bord kommen. Früher waren lange Check-in-Counter mit Laptops notwendig, heute bewegen sich die Mitarbeiter*innen flexibel durch das Terminal und scannen Bordkarten direkt mit dem Galaxy XCover7 Pro. Die hohe Display-Helligkeit sorgt auch bei Sonneneinstrahlung für gute Lesbarkeit, die robuste Bauweise schützt bei versehentlichen Stürzen – und der Boarding-Prozess wird spürbar beschleunigt.

Nahtlos geht es im Restaurant weiter, wo das Servicepersonal Bestellungen direkt am Tisch aufnimmt und digital verarbeitet. Die handliche Größe des Galaxy XCover7 Pro, die intuitive Bedienung und die Möglichkeit, Zahlungen über die Bordkarte abzuwickeln, unterstützen im Arbeitsalltag – besonders in Stoßzeiten, wenn Geräte häufig zwischen Teammitgliedern wechseln.

Auch bei Landausflügen im Einsatz

Gleichzeitig profitieren Gäste an den Landausflugs-Countern von einem modernen Buchungserlebnis: Auf dem Galaxy Tab S10 Lite können sie Touren suchen, vergleichen und direkt buchen, während die Crew sich auf Beratung statt Dateneingabe konzentriert.

Auch außerhalb des Schiffs sind die Geräte zum verlässlichen mobilen Begleiter geworden. Die Bike-Guides, die Gäste entlang der Küstenstraßen Teneriffas oder über die Hügel von Korfu begleiten, nutzen das Galaxy XCover7 Pro zur Navigation – auch bei Regen, Wind oder hoher Geschwindigkeit. Die Bedienbarkeit mit Handschuhen, die lange Akkulaufzeit von 18 Stunden beim Smartphone⁷ und die spritzwassergeschützte Bauweise sorgen dafür, dass die Orientierung möglich ist.

Zurück an Bord beginnt nach dem Auschecken die logistische Meisterleistung des Housekeepings. Mit dem Galaxy XCover7 Pro dokumentiert das Team den Zustand jeder Kabine digital – effizient, nachvollziehbar und hygienisch. Die Geräte lassen sich mit Handschuhen bedienen und auch desinfizieren, was in einem Umfeld mit hohen Sauberkeitsstandards entscheidend ist.

Sicherheit und IT-Management: geschützt auf allen Routen

Neben der operativen Zuverlässigkeit spielt auch IT-Sicherheit eine zentrale Rolle. Mit Gästen aus aller Welt und sensiblen Zahlungsdaten an Bord schützt die Sicherheitsplattform Samsung Knox die Geräte hardwarebasiert, während Updates Stabilität und Kompatibilität sichern – essenziell für Schiffe, die nicht einfach in den Hafen fahren können, um IT-Ausfälle zu kompensieren.

„Unser Anspruch bei Samsung ist es, Geräte zu entwickeln, die in realen Umgebungen funktionieren – nicht nur in der Theorie, sondern im Alltag“, sagt Kai Lenk, Senior Sales Manager MX B2B bei Samsung. „Mit TUI Cruises auf der Mein Schiff-Flotte sehen wir genau das: Technologie, die Menschen entlastet und Abläufe unterstützt.“

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