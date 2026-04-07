Samsung hält die Spitzenposition: Unangefochtene Führung im globalen Display-Markt

Mit fortschrittlichen kommerziellen Displays und integrierten Lösungen steht das Unternehmen zum 17. Mal in Folge an der Spitze.

Samsung feiert den Titel als weltweit führende kommerzielle Display-Marke. Laut Marktforschungsinstitut Omdia behauptet sich das Unternehmen mit einem Marktanteil von 35,2 % zum 17. Mal in Folge an der Spitze des globalen Signage-Markts. Seit 2009 hält der südkoreanische Hersteller die Spitzenposition und hat seitdem seine führende Rolle im B2B-Display-Sektor kontinuierlich gestärkt. Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Produkten erreichte Samsung 2025 dabei ein Allzeithoch bei den Jahresabsätzen.

Dieser langjährige Erfolg spiegelt den Fokus von Samsung auf ein smartes Signage-Line-up wider, das fortschrittliche Display-Hardware mit Cloud- und KI-basierten Lösungen im Einzelhandel, in Unternehmen, im Bildungsbereich und im Gastgewerbe kombiniert.

„Unsere Spitzenposition im Bereich Displays verdanken wir dem engen Austausch mit unseren B2B-Kundinnen und unserer Fähigkeit, uns gemeinsam mit ihnen weiterzuentwickeln“, so Hyoung Jae Kim, Executive Vice President des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics. „Unternehmen verändern sich – und damit steigt der Bedarf an Technologie, die zuverlässig, einfach zu verwalten und bereit für die Zukunft ist. Wir werden weiter in Displays und Lösungen investieren, die unseren Partnerinnen effizientes Arbeiten ermöglichen und in Räumen Erlebnisse schaffen.“

Das B2B-Display-Portfolio von Samsung setzt dabei auf Produktinnovationen: Das in diesem Jahr neu gelaunchte Spatial Display etwa zeigt eindrucksvolle 3D-Inhalte und verfügt über ein schlankes 52-mm-Design. Es wurde bereits mit einem CES 2026 Innovation Award in der Kategorie Enterprise Technology² sowie einem iF Design Award 2026 für sein Produktdesign ausgezeichnet. Zukünftig plant Samsung, das Sortiment um zusätzliche Größen zu erweitern.

Die Color E-Paper-Serie von Samsung bietet als Alternative zu traditionellen Papierplakaten eine Beschilderung mit sehr geringem Energieverbrauch. Durch die papierähnliche Darstellung kann die Anzeige den Übergang von analogen zu digitalen Formaten harmonisch ermöglichen. Und auch der tägliche Betrieb ist auf Effizienz ausgelegt: Beim Anzeigen statischer Inhalte benötigt das Color E-Paper so gut wie keine Energie. Das Gehäuse des 13-Zoll-Color-E-Paper besteht zudem zu 45 % aus recyceltem Kunststoff und 10 % der eingesetzten Gehäusekunststoffe basieren auf einem Bio-Harz auf Basis von Planktonöl. Damit ist das Modell das weltweit erste Samsung Display, das dieses Material einsetzt.

Das Portfolio von Samsung umfasst außerdem großformatige Displays, die im Handel und in Geschäftsumgebungen moderne Möglichkeiten für eine bildstarke Kommunikation bieten. Sie schaffen immersive Produkterlebnisse am Point of Sale und ermöglichen es Marken, Inhalte eindrucksvoll und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Die Modell-Palette umfasst hierbei das 105-Zoll-Display QPDX-5K und das 115-Zoll-Display QHFX sowie zukünftig eine 130-Zoll-Micro-RGB-Signage-Lösung (QPHX-Modell) für den kommerziellen Einsatz.

Neben der Hardware möchte Samsung seine führende Marktposition weiter festigen, indem das Unternehmen Geräte und Lösungen intelligent miteinander verbindet und so ein durchgängiges, integriertes Nutzungserlebnis schafft. Dazu gehören das Content Management System Samsung VXT für die Fernverwaltung von Geräten und Displays sowie die neue integrierte AI Studio App, mit der sich aus einem einzigen Produktbild Videoinhalte für Digital Signage erstellen lassen.

Als langjähriger Marktführer im kommerziellen Display-Segment setzt Samsung weiterhin auf moderne Technologien, um visuelle Erlebnisse am Point of Sale und in Geschäftsumgebungen eindrucksvoll zu gestalten. Dabei prägen in der heutigen Zeit auch Digitale Signage-Lösungen die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen vermitteln und Räume erlebbar machen.

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