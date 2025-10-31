SAPPHIRE EDGE AI: Hochleistungs-KI kommt im Mini-Format: Bis zu 50 TOPS für Edge-Computing

SAPPHIRE Technology bringt mit der EDGE AI Serie eine neue Produktreihe ultrakompakter KI-Mini-PCs auf den Markt. Diese Systeme wurden entwickelt, um alle Bereiche von der Content-Erstellung und Büroproduktivität bis hin zu Edge-Analysen und intelligenter Automatisierung mit Leistung auf höherer Ebene und Echtzeit-Intelligenz zu versorgen.

Nach einem erfolgreichen Soft Launch im Laufe dieses Jahres strebt die SAPPHIRE EDGE AI Serie nun die volle Marktverfügbarkeit an. Das Herzstück jedes Systems ist die leistungsstarke AMD Ryzen™ AI 300 Prozessorserie. Diese kombiniert eine hocheffiziente Multikern-CPU, einen AMD Radeon™ 800M Grafikchip und eine integrierte Neural Processing Unit (NPU) mit einer KI-Beschleunigung von bis zu 50 TOPS. All das ist in einem eleganten, hochkompakten Format untergebracht.

NPU mit bis zu 50 TOPS

Diese Plattform versorgt eine breite Palette von Anwendungen, von der intelligenten Automatisierung in Büros und Fabriken bis hin zu lokalen KI-Inferenzen im Gesundheits- und Bildungswesen. Sie richtet sich an Profis, die KI-Leistung in Echtzeit mit ultimativer Flexibilität benötigen.

Intelligent, skalierbar und für den Alltag gemacht

Mit Abmessungen von nur 117 × 111 × 30 mm passt die SAPPHIRE EDGE AI Serie praktisch überall hin. Sie bietet die Leistung eines vollständigen Desktop-Systems in einem Formfaktor, der sich leicht in den verschiedensten Umgebungen betreiben lässt – ohne Abstriche bei Geschwindigkeit, Effizienz oder Konnektivität machen zu müssen.

Das System unterstützt DDR5-Arbeitsspeicher, verfügt über M.2-NVMe-Speicherplätze, Wi-Fi, Bluetooth sowie 2,5G-Ethernet. Das Gehäuse ermöglicht dank einer werkzeuglosen Bauweise schnelle Upgrades. Es wurde für Integratoren und Profis entwickelt, die ihre Geräte schnell einrichten und skalieren müssen.

Die SAPPHIRE EDGE AI Serie wird als Barebone-System ausgeliefert. Das bedeutet, sie wird ohne Arbeitsspeicher, Speichermedium und Betriebssystem geliefert. Nutzer können ihre bevorzugten Komponenten und ihr gewohntes Betriebssystem installieren, um ihre individuellen Anforderungen optimal zu erfüllen.

Gebaut für Edge-Computing. Bereit für jede Anwendung.

Dank der leistungsstarken XDNA2 NPU-Architektur ist die EDGE AI Serie in der Lage, fortschrittliche Inferenz-Workloads lokal zu bewältigen. Dies reduziert die Latenz und erhöht den Datenschutz bei sensiblen Aufgaben. Aufgrund ihrer Energieeffizienz und des kleinen Formfaktors ist sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Speicherplatz und Energieverbrauch kritisch sind.

www.sapphiretech.com/en/commercial/edge-ai-mini-pc