Schneider Electric auf der Light + Building 2026: Ganzheitliche Lösungen für Wohn- und Zweckbau

Schneider Electric, ein global führendes Unternehmen, im Bereich Energietechnologie, ist auf der Light + Building Messe 2026 in Frankfurt am Main vertreten. Vom 8. bis 13. März 2026 präsentiert das Unternehmen auf der Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik seine umfassenden Lösungen für die Zukunft von Gebäuden und Infrastrukturen.



Unter dem Motto „Mach’s neu. Mach’s smart. Mit uns.“ zeigt Schneider Electric auf knapp 900 m2 ein einzigartiges Standkonzept, das in der Form eines seitlich gelegten Hauses gestaltet ist. Besucher

erleben alle Ebenen moderner Gebäudetechnologie – vom Keller bis aufs Dach. Die zwei Segmente Wohn- und Zweckbau bilden das Grundgerüst des Stands und gliedern sich in die praxisnah

gestalteten Lösungswelten Außenbereich, Keller & Anschlussraum, Erdgeschoss, erstes Stockwerk sowie Dach auf.



Ganzheitliche Lösungen für Modernisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit

Schneider Electric präsentiert auf der Light + Building 2026 umfassende Lösungen für Modernisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit – und setzt damit neue Maßstäbe für die digitale Transformation von

Gebäuden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Elektriker und Elektroplaner im Gebäudemanagement oder Schaltanlagenbau. Das Unternehmen präsentiert sich in Frankfurt als

langfristiger und zuverlässiger Partner für zukunftssichere Energie- und Gebäudetechnik.

Schneider Electric bietet ein breites Portfolio für die Planung, Umsetzung und digitale Vernetzung von Gebäuden. Folgende Highlights werden auf der Light + Building 2026 präsentiert:



Für Elektriker:

Smarte Steuerung und Automatisierung: Wiser Home für intelligente Wohnlösungen und SpaceLogic KNX für flexible Gebäudeautomation.

Tradition und Innovation im Einklang: Im Jahr 2026 blickt Merten auf 120 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Aus diesem Anlass präsentiert das Unternehmen auf dem Messestand einen Rückblick auf die wegweisenden Innovationen und ikonischen Designs der vergangenen Jahrzehnte. Besucher können erleben, wie technische Fortschritte und zeitlose Designs die Marke Merten geprägt haben und wie Tradition die Basis für moderne Lösungen bildet.

Intelligentes Energiemanagement: Lösungen für Mieterstrommodelle und netzdienliche Steuerung nach §14a EnWG, inklusive Lastmanagement-Systeme und Home Energy Management (HEMS).



Für Elektroplaner & Schaltanlagenbau:

Für Elektroplaner & Schaltanlagenbau: Digitale Elektroplanung: ETAP, Caneco und BIM für transparente und effiziente Projektphasen.

Innovative Komponenten: TeSys Snap-In und Deca Advanced für einfache Installation und zuverlässige Energieverteilung.

Modulare Stromverteilung: Canalis-Parkplatzlösungen sowie smarte Schaltanlagen mit Okken, PrismaSeT P und ABN-Systemen.



Für Gebäudemanagement & Mischgebäude:

Für Gebäudemanagement & Mischgebäude: Connected Room Solutions: Intelligente Raumsteuerung für mehr Komfort und Effizienz.

Optimierte Energieflüsse und netzdienliche Steuerung nach §14a EnWG.

Ladeinfrastruktur: Von AC bis DC – inklusive Lastmanagement-Systeme für E-Mobilität.

Sichere Energieversorgung: Mittelspannungslösungen und digitale Racks für kritische Anwendungen.

Software-Lösungen für Facility Management: Mit RIB IMS für effizientes Gebäudemanagement und sicheren Betrieb.

https://www.se.com/de/de