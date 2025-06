Schutzumhausung und Antriebssysteme – Schencks Universalauswuchtmaschine Pasio 100-700

Zertifiziert für internationalen Einsatz – Jetzt für größere Rotoren – Zu sehen auf der EMO 2025

Das modulare Konzept der Universalauswuchtmaschine Pasio 100-700 hat sich bewährt – und bietet ab sofort noch weitere Vorteile und Features für die Anwender in Werkstätten, bei Herstellern sowie bei OEMs. Vor allem die neuen Schutzeinrichtungen für die drei Varianten, die leistungsstarken Antriebssysteme und die Erweiterungen der Messsoftware Schenck ONE sind hier zu nennen. „Insgesamt haben wir in den letzten Monaten mit dem Feedback und den Anforderungen aus dem Markt das Konzept der Pasio 100-700 konsequent weiterentwickelt“, zeigt sich Dieter Peiter, Global Sales Manager, mit dem Ergebnis zufrieden.

Gelenkwellen-Antrieb für höhere Lasten und Performance

Die Universalauswuchtmaschine in ihren drei Größenabstufungen für Rotoren bis 100, 300 und 700 Kilogramm verfügt jetzt über einen Endantrieb via Gelenkwelle. Damit können noch höhere Lasten, Drehmomente und verschiedene Rotortypen aufgenommen und gewuchtet werden. Die neue manuelle Drehzahlregelung ist vor allem für die Bereiche F&E, im Überholbereich oder bei der Fertigung mit kleinen Stückzahlen geeignet.

Nach der CE-Zertifizierung hat die Pasio 100-700 jetzt auch die Kennzeichnungen CCC für China und UL für den amerikanischen Markt erhalten.

Ergonomie überzeugt in der Praxis

Das ausgereifte Bedienkonzept mit seinem ergonomischen Design überzeugt durch viele durchdachte Details: den höhenverstellbaren, großen Monitor, die einfach zu bedienende Festhaltebremse beim Ausgleich mit Gewichten und den neuen Schaltschrank. Er ist nun komplett von vorne bestück- und bedienbar. So kann die Maschine auch rückseitig direkt an eine Wand oder eine andere Maschine gestellt werden. In der Produktion wird so weniger Fläche benötigt und der Service ist viel leichter möglich. Der Bandantrieb verfügt über eine pneumatische Spannung, Druckanzeigen-Manometer und Knebelschalter, so dass wiederkehrende Messungen unter identischen Bedingungen durchgeführt werden können.

“Konzept und hochwertige Verarbeitung der Schutzeinrichtung haben einen Kunden so überzeugt, dass er diese Vorrichtung für ein Fremdfabrikat bestellte”, so Dieter Peiter.

Alle Pasio 100-700 sind mit der Messsoftware Schenck ONE ausgestattet, die in ihrer aktuellen Version einen hybriden Zugang zu Messergebnissen, Protokollen und Maschinenstatus ermöglicht: über die Cloud und vor Ort. Mit der neu entwickelten Datenschnittstelle können Unternehmen ihre Messergebnisse nun zusätzlich über eine REST API einfach in eigene Systeme integrieren. Sie sind flexibel in der Nutzung (unabhängig von Zeit und Ort) und haben gleichzeitig die Hoheit über ihre Daten.

Ob Lüfter, Spindeln, Elektroanker, Verdichter, walzen- oder scheibenförmige Rotoren – die Pasio deckt das gesamte Rotoren-Spektrum für verschiedene Branchen und Unternehmen ab und bietet ein außergewöhnliches Maß an Flexibilität.

Schenck ist bei der EMO 2025 an Stand D49 in Halle 5 zu finden.

www.schenck-rotec.de