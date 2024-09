SEH präsentiert neuen seriellen und USB-Deviceserver INU-50 für raue Industrieumgebungen

SEH erweitert Portfolio seiner Industrieprodukte

SEH Computertechnik, der Bielefelder Spezialist für Netzwerkdruck und die Nutzung von USB-Geräten über das Netzwerk, erweitert sein Angebot an robusten Industrieprodukten für Schalt- und Serverschränke um den Deviceserver INU-50. Er zeichnet sich insbesondere durch die Einsatzfähigkeit im erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +70 Grad Celsius aus. Für höchste Zuverlässigkeit sorgt die Unterstützung von zwei Stromversorgungen. Mit dem INU-50 lassen sich Geräte über zwei USB-2.0-Ports schnell via Gigabit Ethernet in Unternehmensnetze einbinden. Darüber hinaus können zusätzlich auch serielle Geräte mit RS-422- oder RS-485-Anschluss direkt über Schraubklemmen angeschlossen und ins Netzwerk eingebunden werden.

Der SEH INU-50 Deviceserver wurde dafür entwickelt, Geräte über USB- und serielle Schnittstellen sicher und effizient in anspruchsvolle und raue Industrieumgebungen zu integrieren. Damit ist er besonders geeignet, um Sensoren, Messwertaufnehmer oder Barcodescanner anzuschließen. Seine Einbindung in ein Netzwerk ist unkompliziert. Es müssen lediglich zu integrierende Geräte, das Netzwerkkabel und die Stromversorgung verbunden werden. Für maximale Flexibilität ist der Spannungsbereich von 12 bis 24 Volt ausgelegt.

Anschließend lässt sich der INU-50 einfach über den SEH UTN Manager konfigurieren und die an dem INU-50 angeschlossenen Geräte können über das Netzwerk vom Anwender erreicht und benutzt werden. Die Geräte sind damit so im Netzwerk verfügbar, als ob sie lokal angeschlossen wären. Das ermöglicht die nahtlose Einbindung von Bestandsgeräten in moderne IoT- und Industrie 4.0-Umgebungen. Durch die Integration von USB- und seriellen Geräten in das Netzwerk können bestehende Systeme modernisiert und optimiert werden, ohne teure Neukonfigurationen oder Gerätewechsel.

Sichere Geräteintegration

Wertvolle Unternehmensdaten werden durch ein Sicherheitskonzept mit umfassenden Mechanismen geschützt. Dazu gehören unter anderem Verschlüsselung, Passwortschutz, Zertifikatsverwaltung und Authentifizierung (802.1X). Unautorisierte Zugriffe werden durch die Punkt-zu-Punkt-Verbindung verhindert. Zugriffe auf USB-Ports können über zeitbasierte Schlüssel, Gerätezuordnung oder USB-Port-Abschaltung kontrolliert werden. Zudem sorgen umfassende Benachrichtigungsfunktionen dafür, dass bei Ereignissen und Störungen der Administrator sofort informiert wird und eingreifen kann.

Einsatz- und Montagemöglichkeiten

Der INU-50 unterstützt IPv4 und IPv6, VLAN, WebDAV und Syslog-NG. Er ist damit perfekt für serverbasierte und virtualisierte Umgebungen geeignet. Der INU-50 lässt sich damit nahtlos in die meisten IT-Umgebungen unter Windows, MacOS oder Linux integrieren.

Er wird auf der Hutschiene (gemäß DIN EN 60715) montiert. Damit kann er einfach in Schaltschränken oder Serverschränken installiert werden.

Umfassendes Portfolio an Industrieprodukten

Mit dem INU-50 rundet SEH sein Portfolio an robusten Industrieprodukten ab. Bisher verfügbar sind für die Hutschiene der INU-100 USB-Deviceserver mit zwei USB-3.0-SuperSpeed-Ports, der Seriell-zu-USB-Konverter SU-302 und der 4-Port-USB-Hub IH-304.

Service und Verfügbarkeit

Der SEH INU-50 Deviceserver ist ab Oktober 2024 verfügbar und über die Distributoren ALSO, Systeam und ComLine zu beziehen. Technischer Support ist weltweit kostenlos, der Garantiezeit beträgt bis zu fünf Jahre.

SEH auf der it-sa

SEH stellt Interessenten, Kunden und Partnern sein umfassendes Produktportfolio wieder auf der it-sa, „Home of IT-Security“, von 22. bis 24. Oktober in Nürnberg vor. SEH ist in Halle 7 am Stand 601 zu finden.

www.seh.de