Siemens präsentiert auf der ISH 2025 innovative und nachhaltige Gebäudetechnik

Unter dem Motto “Technology to transform buildings” präsentiert Siemens Smart Infrastructure auf der diesjährigen ISH 2025 eine breite Palette innovativer und einfach zu implementierender Gebäudeprodukte und -systeme für Systemintegratoren, Installateure sowie Erstausrüster. Die führende Fachmesse für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Wasserbranche findet vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt am Main statt. Die ausgestellten Lösungen decken alle Gebäudetypen ab, von kleinen und mittelgroßen Immobilien mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation bis hin zu hochleistungsfähigen Gebäuden, bei denen die Steigerung der Energieeffizienz und Cybersicherheit im Mittelpunkt steht.

Zwei der wichtigsten Exponate für kleine und mittelgroße Gebäude sind das Wireless Plug and Play Automation Bundle sowie die Connect Box. Die umfangreiche und leicht zu integrierende Wireless Plug and Play-Lösung wurde entwickelt, um Betriebskosten und CO2-Emissionen zu senken. Durch die Kombination aus Cloud-Technologie, Edge Computing und drahtlosen Geräten unterstützt sie Installateure, Anlagen zu automatisieren, ohne dass dazu spezielle technische Kenntnisse erforderlich sind. Geräte wie der kabellose Heizkörperstellantrieb machen komplexe Verkabelungen im System überflüssig. Dies senkt sowohl Installationskosten- als auch Zeitaufwand erheblich, ermöglicht eine einfachere und schnellere Implementierung und erleichtert den Weg zu mehr Energieeffizienz. Das IoT-gestützte Gebäudeautomationssystem Connect Box lässt sich in bestehende Gebäudemanagement-Software sowie andere Cloud-basierte Anwendungen integrieren und ist innerhalb weniger Stunden betriebsbereit. Indem es mehrere Standards in einem System verwaltet, wird die Gebäudeeffizienz erhöht. Die Connect Box kommuniziert mit elf Protokollen und unterstützt mehr als 1.000 Geräte von rund 150 verschiedenen Herstellern. Über ihre umfangreiche Datenbank bietet sie Alarmmeldungen, Visualisierungen von historischen Trends und weitere aussagekräftige Erkenntnisse, die genutzt werden können, um den Gebäudebetrieb weiter zu optimieren.

Desigo – ein umfassendes Gebäudeautomationssystem – wurde speziell für hochleistungsfähige Gebäude konzipiert, die sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sehen. Es bietet fortschrittliche Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in Branchen wie Rechenzentren sowie Pharma und Life Science. Mit skalierbaren, offenen Gebäudemanagement- und Automationslösungen sorgt Desigo für maximale Effizienz in bestehenden Einrichtungen und komplexen Infrastrukturen. Gleichzeitig gewährleisten die integrierten BACnet Secure Connect-Funktionen hohe Sicherheitsstandards.

Ein weiteres zentrales Highlight ist Building X, das den Kern für alle Arten von Gebäuden, unabhängig ihrer Größe, bildet. Die digitale Gebäudeplattform hilft Kunden, ihre Energieziele zu erreichen. Gleichzeitig senken die auf Künstlicher Intelligenz (KI)-basierten Anwendungen die Betriebskosten und öffnen den Weg zu nachhaltigen, autonomen und profitablen Gebäuden. Die neueste Version stellt integrierte generative KI-Funktionen bereit, die sofortige und präzise Antworten auf Benutzeranfragen liefern. Durch den Zugriff auf Dokumentationen wie Anleitungen und Datenblätter können Aufgaben effizienter erledigt werden. Building X ist Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Business-Plattform, die die digitale Transformation für Kunden einfacher, schneller und skalierbar macht.

„75 Prozent aller Gebäude werden derzeit nicht so effizient verwaltet, wie es möglich wäre. Konnektivität, Digitalisierung und KI ermöglichen es uns, Gebäude effizienter und nachhaltiger zu gestalten und letztlich den Weg zu einer vollständig autonomen Infrastruktur zu ebnen, die die Menschen im Zentrum sieht. Konnektivität erfordert ein hohes Maß an Cybersicherheit – und hier nimmt Siemens tatsächlich eine Vorreiterrolle ein“, sagt Emma Falck, Executive Vice President, Product, Siemens Smart Infrastructure Buildings. „Unsere Innovationen schaffen die Voraussetzungen für eine Zukunft, in der Gebäude jeder Art und Größe den Herausforderungen von morgen gewachsen sind.“

Neben diesen Highlights werden auf dem Siemens-Stand D11 in Halle 11.1 das schnelle, hochenergieeffiziente magnetische Expansionsventil, die KNX-Komplettlösung sowie eine neue, nachhaltige Hybrid-Heizungssteuerung präsentiert.

