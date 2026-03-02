Siemens zeigt auf der Light + Building 2026 den Weg vom smarten zum autonomen Gebäude

Unter dem Motto „Technology to transform building infrastructure“ zeigt Siemens auf der Light + Building 2026, die vom 8. bis 13. März in Frankfurt am Main stattfindet, seine Vision für den Weg von smarten zu menschenzentrierten, autonomen Gebäuden. Dies geschieht in einer Zeit, in der Kunden mit Fachkräftemangel, veralteten Planungsansätzen und dem Druck konfrontiert sind, die Energieeffizienz und den langfristigen Wert ihrer Gebäude zu steigern. Autonome Infrastruktur kann diesen Herausforderungen begegnen, indem sie die Art und Weise verändert, wie Gebäude geplant, betrieben und instandgehalten werden – über eine Vielzahl von Branchen hinweg, darunter das Gesundheits- und Hochschulwesen, Rechenzentren, Life Sciences und Gewerbeimmobilien. Autonome Gebäude bieten Sicherheit, Komfort, Betriebseffizienz und langfristigen Werterhalt für Nutzer, Eigentümer und Betreiber gleichermaßen.

„Der Wandel hin zu menschenzentrierten, autonomen Gebäuden ist für unsere Kunden entscheidend, die nach effizienteren und nachhaltigeren Betriebsmodellen suchen“, sagt Susanne Seitz, CEO Buildings bei Siemens Smart Infrastructure. „Technologischer Fortschritt ermöglichet es, Komplexität zu reduzieren, die Resilienz zu erhöhen und messbare Ergebnisse zu erzielen. Durch Investitionen in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erhalten Gebäudeeigentümer die notwendige Transparenz und Intelligenz, um Gebäude zunehmend autonom zu betreiben und dabei den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.“

Von der Vision zur Umsetzung: Autonome Gebäude ermöglichen

Autonome Gebäude stellen die nächste Entwicklungsstufe im Gebäudebetrieb dar. Sie sind darauf ausgelegt, Bedarfe zu antizipieren, Leistung und Instandhaltung zu optimieren sowie dynamisch auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren, wobei der Mensch jederzeit die Kontrolle behält. Die Umsetzung dieser Vision erfordert eine verlässliche technologische Grundlage. Siemens gestaltet diese Entwicklung mit einem integrierten Ansatz, der Gebäudetechnologien und Elektrifizierung über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg verbindet.

Die digitale Gebäudeplattform Building X ermöglicht es Betreibern, den Gebäudebetrieb zentral zu steuern und datenbasierte Entscheidungen in den Bereichen Energie, Komfort, Sicherheit und Instandhaltung zu treffen. Desigo CC, die integrierte und skalierbare Gebäudemanagementplattform, bündelt und steuert eine Vielzahl von Systemen, darunter HLK, Beleuchtung, Energie- und Sicherheitssysteme. Mit ihrer offenen Architektur und Rückwärtskompatibilität gewährleistet Desigo CC eine nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und schafft Transparenz, erhöhte Betriebseffizienz und Resilienz sowie Zukunftssicherheit selbst für komplexe Infrastrukturen.

Intelligente Energieverteilungssysteme, Komponenten und IoT-Lösungen bilden das elektrische Rückgrat dieses Ansatzes. Sie gewährleisten transparente Energieflüsse, eine resiliente Stromverteilung sowie die effiziente Interaktion zwischen Gebäuden und zunehmend komplexen Energiesystemen. Digitale Planungstools wie SIMARIS mit integriertem BIM-Plugin unterstützen eine effiziente und durchgängige Elektroplanung. Intelligente Komponenten wie SENTRON ECPD sowie SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme ermöglichen eine zuverlässige, flexible und intelligente Energieverteilung und liefern die erforderlichen Daten für autonome Gebäudekonzepte. Im Bereich der Automatisierung für kleinere Anwendungen stellt Siemens LOGO! 9 vor, die nächste Generation der LOGO! Logikmodul-Familie. LOGO! 9 wurde entwickelt, um Engineering und Betrieb zu vereinfachen, und bietet eine höhere Programmkapazität, erweiterte Ein-/Ausgangs-Skalierbarkeit, verbesserte Diagnose auf dem Gerät sowie sichere Konnektivität. Dadurch lassen sich Steuerungs- und Überwachungsaufgaben schneller und flexibler umsetzen. Gemeinsam bilden diese Technologien die Grundlage für Lösungen, die sich über unterschiedliche Gebäudetypen und Anwendungsfälle hinweg implementieren und skalieren lassen.

Siemens präsentiert seine Technologien in Halle 11.0, Stand B56.

