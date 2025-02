Simulations-Spezialist CADFEM zum ersten Mal bei Optik-Messe in Wetzlar

Digitale Tools für hohe Präzision, mehr Effizienz und schnellere Marktreife

Der weltweit tätige Spezialist für Simulationen in Entwicklung und Konstruktion CADFEM wird in diesem Jahr zum ersten Mal an der internationalen Optik- und Hightech-Messe “W3+ Fair” in Wetzlar teilnehmen. Gezeigt werden alle Facetten von optischer Simulation etwa für die Herstellung von Kameras, optische Sensoren für Autonomes Fahren oder Assistenzsysteme, die Gestaltung effizienter Beleuchtung sowie neue Entwicklungen in der Lasertechnologie. Die Messe findet am 19. und 20. März in der Buderus-Arena statt.

“Simulationen tragen erheblich zu einer Beschleunigung in der technischen Entwicklung und Produktion bei”, betont Dr. Ervand Kandelaki, der bei CADFEM den Bereich Optik und Photonik verantwortet. “Hier liegt der Mehrwert für alle, die mit optischen Systemen arbeiten: Neue Produkte erreichen eine noch viel höhere Präzision und sind bei der Herstellung und in der Anwendung deutlich effizienter.” Mit digitalen Werkzeugen wie der Simulation lassen sich schneller die notwendige Marktreife erreichen und die Kosten auf Dauer erheblich reduzieren.

Für optisches Design vertreibt CADFEM unter anderem “Ansys Zemax OpticStudio”, eine weltweit führende und umfangreiche Software. Sie wird für die Entwicklung und Konstruktion von Optik-, Beleuchtungs- und Lasersystemen in führenden Unternehmen in der Optikindustrie und an Universitäten auf der ganzen Welt eingesetzt.

Daneben führt CADFEM auch Optik-Simulationen im Kundenauftrag durch, bietet Seminare dazu an und berät Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die sich mit der Entwicklung optischer Systeme beschäftigen. Außerdem arbeiten die Simulations-Spezialisten mit zahlreichen Konzernen und mittelständischen Herstellern von Kamerasystemen, mikrooptischen Komponenten oder Lichtlösungen zusammen, die der Branche angehören, die in der Optik-Stadt Wetzlar omnipräsent ist.

Die Messe “W3+ Fair” gibt es seit 2014. Sie gilt als Plattform für Hightech-Innovationen in den Arbeitsfeldern Optik, Photonik und Elektronik. „Für uns ist sie eine großartige Gelegenheit, um uns mit anderen Akteuren innerhalb einer zukunftsweisenden Schlüsseltechnologie auszutauschen und zu vernetzen“, sagt Ervand Kandelaki. Im vergangenen Jahr kamen rund 2.000 Fachbesucher.

CADFEM auf der “W3+ Fair” in Wetzlar: Stand C 23 (https://w3-fair.com/)

