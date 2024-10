Smart Country Convention ging mit Rekordbeteiligung zu Ende

Die Smart Country Convention 2024 endete mit einer Rekordbeteiligung: Mehr als 18.000 Teilnehmende, 400 Partner und 650 Speaker waren in diesem Jahr beim führenden Digitalisierungsevent für den öffentlichen Sektor dabei. Erstmals waren sieben Bundesministerien auf der SCCON vertreten, dazu kommt mehr internationale Programmbeteiligungen als je zuvor auf den sieben Veranstaltungsbühnen. Neben Bundesinnenministerin und Schirmherrin Nancy Faeser gehörten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing, Bundesfamilienministerin Lisa Paus und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, zu den Top-Speakern der dreitägigen Veranstaltung. Der lettische Staatspräsident Edgars Rinkēvičs und Daniel Risch, Regierungschef und Minister für Präsidiales und Finanzen des Fürstentums Liechtenstein, berichteten über internationale Erfolgsgeschichten in der Verwaltungsdigitalisierung.

Dr. Ralf Wintergerst, Bitkom-Präsident: „Mit 15.000 Teilnehmern hatten wir gerechnet, mehr als 18.000 kamen zur Smart Country Convention. Die Digitalisierung von Verwaltungen, von Städten, Gemeinden und Behörden ist inzwischen auch in Deutschland ein absolutes Top-Thema. Das Momentum der Smart Country Convention müssen wir nutzen, für das Digitale Deutschland.“

Dr. Mario Tobias, CEO der Messe Berlin: „Die Smart Country Convention hat es erneut gezeigt – an den digitalen Ideen und Lösungen mangelt es uns in Deutschland nicht. Das haben unsere mehr als 350 Aussteller im ausgebuchten hub27 und der Halle 25 eindrucksvoll gezeigt. Mit einem erneuten Zuwachs an Ausstellern, Besucherinnen und Besuchern ist die Smart Country Convention heute zu Ende gegangen und zeigt – es braucht den Austausch aller beteiligten Akteure. In Bereichen wie der digitalen Verwaltung, Smart City und Smart Region ist die SCCON zu dem Branchenevent in Deutschland und dem DACH-Raum geworden. Für die Zukunft nehmen wir verstärkt den europäischen Raum in den Blick – denn die Digitalisierung hört nicht an der Landesgrenze auf.“

Laut einer Bitkom-Umfrage sind drei Viertel (73 Prozent) der Deutschen der Meinung, die meisten Behördengänge ließen sich problemlos auch online erledigen. Zugleich haben aber erst 15 Prozent eine Verwaltungsleistung online beantragt, ein Viertel (25 Prozent) hatten noch nie digitalen Behördenkontakt.

Lettland als Partnerland der SCCON 2024

Partnerland der Smart Country Convention war in diesem Jahr die baltische Republik Lettland, die sich weltweit als führend in den Bereichen Digitalisierung und Datensicherheit etabliert hat. In Lettland nehmen 84 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer eGovernment-Dienste sowie digitale IDs in Anspruch. Mehr als 91 Prozent der öffentlichen Dienstleistungen werden online abgewickelt. So ist Lettland das einzige EU-Land, in dem zum Beispiel der gesamte administrative Prozess im Bauwesen vollständig digitalisiert ist. Vom 15. bis 17. Oktober präsentierte das Land auf dem Berliner Messegelände innovative Lösungen für die Digitalisierung von Verwaltungen, öffentlichen Unternehmen sowie von Städten und Kommunen. Neben dem lettischen Staatspräsidenten Edgars Rinkēvičs gaben auch Wirtschaftsminister Viktors Valainis und die Vizebügermeisterin von Riga, Linda Ozola, Einblicke in die Digitalisierungspraxis in Lettland.

Verleihung des Smart City Index Award 2024

Auf der Smart Country Convention wurde zudem der Smart City Index Award 2024 verliehen. Der Bitkom Smart City Index gibt jährlich einen Überblick über die 82 deutschen Großstädte hinsichtlich ihres Digitalisierungs- und Innovationsgrades. Im Rahmen der Smart Country Convention wurden die smartesten Städte Deutschlands ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte dabei München, gefolgt von Hamburg und Köln.

Verleihung des Smart Country Startup Award 2024

Auf der SCCON 2024 wurden auch die beiden innovativsten Startups in den Kategorien GovTech und Smart City. Neuraflow aus Bremerhaven und UrbanDataLens aus Berlin konnten sich mit ihrem Pitch bei der Jury gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurden mit dem Smart Country Startup Award prämiert.

Die Smart Country Convention findet im kommenden Jahr vom 30. September. bis 2. Oktober auf dem Berliner Messegelände statt.

www.smartcountry.berlin