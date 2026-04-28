Snom erweitert D8xx-Serie um elegante weiße Varianten

Der Berliner Spezialist für integrierte IP-Kommunikation, Snom, erweitert seine D8xx-Serie um neue Farbvarianten in Weiß. Nach dem erfolgreichen Einsatz weißer Modelle wie dem D735 und D785 bietet Snom nun auch für die aktuelle Gerätegeneration designorientierte Alternativen. Die neuen Ausführungen richten sich an Organisationen, die neben technischer Leistungsfähigkeit besonderen Wert auf Ästhetik, Hygiene-Anforderungen oder klare Farbkonzepte legen.

Design trifft auf Funktionalität und Hygiene

Die weißen Versionen der Modelle D810W sowie D815WB und des Erweiterungsmoduls D8C verbinden die bewährte Leistungsfähigkeit der D8xx-Serie in einer zeitlosen, hellen Gestaltung. In Kombination mit dem antibakteriellen Gehäuse unterstützen die Geräte intuitiv auch optisch höchste Hygienestandards und eignen sich damit besonders für Umgebungen, in denen Sauberkeit und Infektionsprävention eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig fügen sie sich harmonisch in moderne Büro-Architekturen, Empfangsbereiche oder medizinische Einrichtungen ein, in denen die technische Ausstattung bewusst dezent gestaltet sein soll.

Ideal für Healthcare, öffentliche Einrichtungen und designorientierte Unternehmen

Helle Farbvarianten sind insbesondere in Branchen gefragt, in denen visuelle Klarheit, Hygiene und normierte Farbkonzepte eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählen Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, aber häufig auch Saunen, andere Wellness-Einrichtungen und Bildungseinrichtungen oder Unternehmen mit klar definierten Corporate-Design-Vorgaben. Auch in repräsentativen Empfangsbereichen oder designorientierten Arbeitsumgebungen tragen die weißen Modelle zu einem hochwertigen Gesamtbild bei.

Bewährte Technik der D8xx-Serie

Technisch entsprechen die weißen Varianten vollständig ihren jeweiligen Basismodellen. Das D810W bietet als kompaktes Einstiegsgerät integriertes WLAN, ein Farbdisplay sowie moderne Sicherheitsfunktionen und eignet sich ideal für Teams, die ein kosteneffizientes und zugleich zukunftssicheres IP-Tischtelefon suchen.

Das D815WB überzeugt mit 5 Zoll großem Farbdisplay, integrierter WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, einem USB-Anschluss sowie Unterstützung für Erweiterungsmodule. Damit erfüllt es die Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsplätze mit hohem Kommunikationsaufkommen.

Das D8C besitzt ein großes, hochauflösendes Farbdisplay mit einem sehr übersichtlichen Benutzer-Interface. Per USB an das Telefon angeschlossen, erweitert das Snom D8C die Telefone der D8xx-Serie um einen weiteren, großen Bildschirm und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Alle Modelle bieten HD-Audio in Snom-Qualität sowie Sicherheitsfunktionen wie TLS und SRTP, wodurch sie sich auch für sensible Einsatzbereiche eignen.

Kontinuität in Design und Produktstrategie

Mit der Einführung weißer Varianten unterstreicht Snom seinen Anspruch, technologische Innovation mit einem durchdachtem Produktdesign zu verbinden.

„Mit den neuen weißen Varianten der D8xx-Modelle reagieren wir auf konkrete Kundenwünsche nach Geräten, die sich nahtlos in designorientierte und hygienisch sensible Umgebungen integrieren lassen“, sagt Mark Wiegleb, Vice President Products. „So verbinden wir bewährte Technologie mit gestalterischer Flexibilität.“

Die weißen Varianten der Modelle D810W sowie D815WB und das Erweiterungsmodul D8C sind ab sofort im Fachhandel erhältlich und werden mit drei Jahren Herstellergarantie geliefert.

www.snom.com